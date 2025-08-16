Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
lluvia ligera
Domingo:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / CANCILLERÍA

Uruguay explora posibilidad de ser miembro de la OCDE, aunque no es un objetivo a corto plazo

Desde la Cancillería destacan que es "momento clave para evaluar" una "relación más estrecha con este organismo"

16 de agosto 2025 - 18:50hs
Sede de la OCDE en París

Sede de la OCDE en París

Foto: Ministerio de Asuntos Exteriores de España

Uruguay está explorando la posibilidad de ser un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aunque no se trata de un objetivo a corto plazo.

Las autoridades uruguayas se están acercando y explorando la oportunidad, según pudo confirmar El Observador. Estos son momentos de reflexión y de análisis en la Cancillería de la República.

El gobierno de Yamandú Orsi está evaluando "una hoja de ruta" para avanzar en este sentido, según informó en primera instancia el diario El País.

Más noticias
las tierras raras que busca trump en el mundo y estan en uruguay: el campo que el miem quiere investigar, el pedido de salle y una industria imposible
MINERÍA

Las "tierras raras" que busca Trump en el mundo y están en Uruguay: el campo que el MIEM quiere investigar, el pedido de Salle y una industria imposible

Carne: cómo avanzará la producción en el mundo y los desafíos y estrategias para un gran proveedor, Uruguay.
INFORME ESPECIAL

Desafíos y estrategias para Uruguay según cómo seguirá la producción de granos y carnes en el mundo

Durante la mañana del viernes se llevó a cabo en el Hotel Sofitel de Carrasco un evento organizado por la Cancillería y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin y donde se trató la posibilidad de tener "un mayor vínculo con la OCDE".

"En un momento clave para evaluar cómo una relación más estrecha con este organismo podría contribuir a mejorar las políticas públicas, la competitividad y la inserción internacional del Uruguay", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El evento también contó con la presencia de la subsecretaria Valeria Csukasi, como con otras autoridades gubernamentales y líderes empresariales, entre otros.

Mario Lubtkin en el evento del Uruguay y la OCDE
Mario Lubtkin en el evento del Uruguay y la OCDE

Mario Lubtkin en el evento del Uruguay y la OCDE

El canciller Lubetkin contó que cuando asumió su cargo, "hace poco más de seis meses", se propusieron junto a las demás autoridades de la cartera "tener una visión proactiva con una hoja de ruta clara" para "enfrentar y adelantarnos a los retos de un mundo multipolar, de cambios constantes, de creciente proteccionismo y mayor competencia global”.

La OCDE es una organización internacional con más de 60 años que tiene como objetivo "diseñar políticas que fomenten la prosperidad y las oportunidades, basadas en la igualdad y el bienestar".

La institución cuenta actualmente con más de 35 países miembros, como Estados Unidos, países de la Unión Europea, Japón y Australia, entre otros.

Además está integrada por otros países latinoamericanos como Chile, Colombia, México y Costa Rica.

A finales del año pasado, Uruguay adhirió a una recomendación de la OCDE sobre inteligencia artificial (IA).

Este documento, que no es jurídicamente vinculante, incluyó un conjunto de directrices que buscan asegurar que el desarrollo y uso de la IA estén alineados con los derechos humanos, la transparencia, la innovación y la rendición de cuentas.

Temas:

Uruguay OCDE Cancillería Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Seguí leyendo

Las más leídas

Héctor Tito Villalba y Fredy Martínez en Peñarol vs Boston River por el Torneo Clausura
TORNEO CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Clausura y en la Anual tras la derrota de Peñarol: cedió la punta y hay nuevo líder; Nacional pude sacarle seis puntos al aurinegro

Las tierras raras que busca Trump en el mundo y están en Uruguay: el campo que el MIEM quiere investigar, el pedido de Salle y una industria imposible
MINERÍA

Las "tierras raras" que busca Trump en el mundo y están en Uruguay: el campo que el MIEM quiere investigar, el pedido de Salle y una industria imposible

Torres, patios internos y galerías subterráneas: así es el castillo en un departamento del interior de principios de 1900
PROPIEDADES

Torres, patios internos y galerías subterráneas: así es el castillo en un departamento del interior de principios de 1900

Los diez mejores discos de la música uruguaya del siglo XXI según más de 100 votantes
ENCUESTA

Los 10 mejores discos uruguayos del siglo XXI: más de cien referentes de la música eligieron sus favoritos

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos