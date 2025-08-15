Dólar
Nacional / informe anual

Presentación del Informe Anual de Antisemitismo en Internet en Uruguay

El evento fue organizado por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Comité Central Israelita del Uruguay

15 de agosto 2025 - 12:17hs
IMG-20250814-WA0028

Este jueves en el Edificio Mercosur se llevó a cabo la presentación del Informe Anual de Antisemitismo en Internet en Uruguay, elaborado por el Observatorio Web, que analiza el antisemitismo y los discursos de odio en internet y redes sociales en idioma español.

Durante la presentación, Ariel Seidler, director de programa del CJL, señaló: "Desde hace casi dos años, a raíz de la guerra en Medio Oriente, tanto los jóvenes como los adultos están expuestos a un flujo constante de contenido cargado de odio y antisemitismo, que se mantiene en niveles altos o incluso crece. La gran incógnita es cómo este fenómeno impactará en la sociedad en el futuro."

IMG-20250814-WA0050

El evento fue organizado por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Comité Central Israelita del Uruguay, y contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito político, diplomático, judicial y representantes de diversas comunidades del país.

Asimismo, el psicólogo Alejandro de Barbieri ofreció una reflexión profunda sobre el impacto de los discursos de odio en la sociedad, subrayando la necesidad de promover el respeto y la convivencia.

WhatsApp Image 2025-08-14 at 18.34.02 (2)

El informe busca visibilizar y comprender las tendencias del antisemitismo en el entorno digital, aportando datos y análisis que contribuyan al diseño de estrategias para combatirlo y fomentar una cultura de tolerancia.

El Observatorio Web es el programa conjunto del Congreso Judío Latinoamericano, la Asociación Mutual Israelita Argentina y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. La labor del OW es reportar sitios con contenidos que incitan al odio y a la discriminación originada por religión, nacionalidad, ideología, opinión política, orientación sexual, condición social o caracteres físicos. También recibe denuncias por parte de los usuarios de la red.

