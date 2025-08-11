Presentan el Informe de Antisemitismo en Internet en Montevideo: se analizarán tendencias vinculadas a discursos de odio

Presentan el sexto informe de Antisemitismo en Internet Getty Images

El Congreso Judío Latinoamericano, la Organización de los Estados Americanos y el Comité Central Israelita del Uruguay invitan a la presentación de la sexta edición del Informe de Antisemitismo en Internet, elaborado por el Observatorio Web.

La actividad se realizará el 14 de agosto y contará con la participación del psicólogo y escritor Alejandro De Barbieri, quien reflexionará sobre el impacto de los discursos de odio y la importancia de los vínculos humanos frente a la intolerancia.

Participarán representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, del ámbito académico, diplomático, del Poder Judicial y sociedad civil.

Además de la presentación de los resultados del informe, se analizarán las principales tendencias vinculadas al antisemitismo y los discursos de odio, así como también aspectos políticos, sociales y legales, sumado a la importancia de las redes sociales en los discursos, el rol de las empresas de internet al respecto y cómo estas impactan en los jóvenes.

El Observatorio Web es el programa conjunto del Congreso Judío Latinoamericano, la Asociación Mutual Israelita Argentina y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. La labor del OW es reportar sitios con contenidos que incitan al odio y a la discriminación originada por religión, nacionalidad, ideología, opinión política, orientación sexual, condición social o caracteres físicos. También recibe denuncias por parte de los usuarios de la red.