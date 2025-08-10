Dólar
/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

El 5 de Oro sortea más de 32,8 millones de pesos este domingo 10 de agosto

Los sorteos del 5 de Oro se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12

10 de agosto 2025 - 20:25hs
5 de Oro

5 de Oro

Este domingo 10 de agosto se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 32.800.000, lo que equivale a más de U$S 800.000.

El Pozo de Oro sortea un total de $ 8,2 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte 24,6 millones de pesos.

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 y se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro La Banca Pozo de Oro

