Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / COLOMBIA

El fuerte golpe contra un palo que se dio el ex Peñarol, Guillermo De Amores, en su debut con Millonarios, quien sufrió conmoción cerebral, y el comunicado del club

El arquero uruguayo terminó en el hospital; en su debut con Millonarios de Colombia y luego de un fuerte golpe contra un palo en un tiro libre, el ex Peñarol, Guillermo De Amores, sufrió conmoción cerebral, y el club emitió un comunicado

10 de agosto 2025 - 18:26hs
Guillermo De Amores con su nueva camiseta, la de Millonarios de Colombia

Guillermo De Amores con su nueva camiseta, la de Millonarios de Colombia

El exarquero de Peñarol, Guillermo De Amores, tuvo un debut bastante accidentado en su nuevo club, Millonarios de Colombia, ya que luego de algunas muy buenas atajadas, en un tiro libre rival, intentó sacar la pelota, pero se dio de lleno con su cabeza contra un palo, sufriendo una conmoción cerebral.

El conjunto de Bogotá igualó como local en El Campín 3-3 contra Deportivo Cali por el Torneo Clausura de la Liga Colombiana.

Una jugada dolorosa

Millonarios se puso 1-0 arriba con un gol de Beckam Castro, mientras que Helibelton Palacios estampó el segundo. Todo era una fiesta en la capital de Colombia, pero los verdes caleños dieron vuelta el encuentro.

Justamente el tercer gol llegó a través de un tiro libre de Johan Martínez y allí Guillermo De Amores intentó sacar al balón, pero se dio de lleno su cara contra el palo izquierdo.

Mina Bonino y Federico Valverde
ESPAÑA

Mirá cómo vibró Federico Valverde con la goleada de Peñarol sobre Nacional por el Torneo Clausura

Diego Aguirre
PEÑAROL

El día después de Diego Aguirre con Referí tras la goleada de Peñarol a Nacional: la repercusión de su respuesta a Perchman, su emoción con su hija, por qué no quiere hablar que fue una "paliza", y el morbo por Brayan Cortés

En esa instancia, faltando 22 minutos para el final, fue reemplazado en el arco de Millonarios.

El club emitió un comunicado en el que expresa lo siguiente: "Millonarios FC informa que, el jugador Guillermo Amores sufrió una conmoción cerebral en el partido de este viernes contra el Deportivo Cali. El jugador fue trasladado a un centro médico en donde se le realizó una tomografía axial computarizada la cual arrojó resultados normales. Sin embargo, el jugador quedará en estado de observación por las próximas horas".

Aquí se puede ver la jugada desde el minuto 7,36 del video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WinSportsTV/status/1954009839950090558&partner=&hide_thread=false

Cabe señalar que el otro arquero que llegó a Colombia desde Peñarol, Washington Aguerre, sufrió otra dura lesión, como informó Referí al principio de la semana que termina. Aguerre se sacó un hombro y tiene para un mes de recuperación.

Temas:

Guillermo De Amores Peñarol Millonarios Liga Colombiana

Seguí leyendo

Las más leídas

Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club
PEÑAROL

Mirá el impresionante video de la presentación de Darwin Núñez en Al-Hilal, su nuevo club, y el número con el que jugará en su camiseta

Mina Bonino y Federico Valverde
ESPAÑA

Mirá cómo vibró Federico Valverde con la goleada de Peñarol sobre Nacional por el Torneo Clausura

Diego Aguirre
PEÑAROL

El día después de Diego Aguirre con Referí: la repercusión de su respuesta a Perchman, su emoción con su hija, por qué no quiere hablar que fue una "paliza", y el morbo por Brayan Cortés

Festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

Los dos jugadores que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el partido del martes ante Racing por Copa Libertadores

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos