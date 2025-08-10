El fuerte golpe contra un palo que se dio el ex Peñarol, Guillermo De Amores, en su debut con Millonarios, quien sufrió conmoción cerebral, y el comunicado del club

Guillermo De Amores con su nueva camiseta, la de Millonarios de Colombia

El exarquero de Peñarol, Guillermo De Amores , tuvo un debut bastante accidentado en su nuevo club, Millonarios de Colombia, ya que luego de algunas muy buenas atajadas, en un tiro libre rival, intentó sacar la pelota, pero se dio de lleno con su cabeza contra un palo, sufriendo una conmoción cerebral.

El conjunto de Bogotá igualó como local en El Campín 3-3 contra Deportivo Cali por el Torneo Clausura de la Liga Colombiana.

Millonarios se puso 1-0 arriba con un gol de Beckam Castro, mientras que Helibelton Palacios estampó el segundo. Todo era una fiesta en la capital de Colombia, pero los verdes caleños dieron vuelta el encuentro.

Justamente el tercer gol llegó a través de un tiro libre de Johan Martínez y allí Guillermo De Amores intentó sacar al balón, pero se dio de lleno su cara contra el palo izquierdo.

En esa instancia, faltando 22 minutos para el final, fue reemplazado en el arco de Millonarios.

El club emitió un comunicado en el que expresa lo siguiente: "Millonarios FC informa que, el jugador Guillermo Amores sufrió una conmoción cerebral en el partido de este viernes contra el Deportivo Cali. El jugador fue trasladado a un centro médico en donde se le realizó una tomografía axial computarizada la cual arrojó resultados normales. Sin embargo, el jugador quedará en estado de observación por las próximas horas".

Aquí se puede ver la jugada desde el minuto 7,36 del video:

En los ‘embajadores’ anotaron Castro, Palacios y Banguero.

Cabe señalar que el otro arquero que llegó a Colombia desde Peñarol, Washington Aguerre, sufrió otra dura lesión, como informó Referí al principio de la semana que termina. Aguerre se sacó un hombro y tiene para un mes de recuperación.