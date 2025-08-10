Mirá cómo vibró Federico Valverde con la goleada de Peñarol sobre Nacional por el Torneo Clausura

Peñarol aplastó 3-0 a Nacional este sábado en el Estadio Campeón del Siglo a puertas cerradas por la segunda fecha del Torneo Clausura jugando un gran partido y sin dejar dudas entre ambos conjuntos. Los dirigidos por Diego Aguirre fueron netamente superiores a sus rivales en todos los aspectos.
Este domingo a la mañana, Peñarol ya entrenó pensando en el partido del martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.
Federico Valverde vibró a la distancia
Federico Valverde comenzó a entrenar con Real Madrid el lunes pasado de cara a la temporada venidera.
El uruguayo volvió de sus vacaciones y apunta a tener otro gran año con los merengues.
Valverde, quien surgió en Peñarol y que tiene su nombre estampado en una de las canchas de la Ciudad Deportiva Néstor Goncálves del club, vivió y palpitó el clásico a la distancia en una tablet.
Su esposa Mina Bonino subió una fotografía en la cual se lo ve celebrando el 2-0 convertido por Emanuel Gularte en el primer minuto de adición del primer tiempo.
Aquí se puede ver esa foto:
valverde
Así vio el clásico entre Peñarol y Nacional, Federico Valverde, desde España