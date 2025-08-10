Dólar
El Observador / Fútbol / ESPAÑA

Mirá cómo vibró Federico Valverde con la goleada de Peñarol sobre Nacional por el Torneo Clausura

El volante de Real Madrid, Federico Valverde, vivió el clásico de la goleada ante Nacional por el Torneo Clausura a la distancia y vibró de una manera diferente

10 de agosto 2025 - 11:43hs
Mina Bonino y Federico Valverde

Mina Bonino y Federico Valverde

Peñarol aplastó 3-0 a Nacional este sábado en el Estadio Campeón del Siglo a puertas cerradas por la segunda fecha del Torneo Clausura jugando un gran partido y sin dejar dudas entre ambos conjuntos. Los dirigidos por Diego Aguirre fueron netamente superiores a sus rivales en todos los aspectos.

Este domingo a la mañana, Peñarol ya entrenó pensando en el partido del martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Ignacio Ruglio y Maximiliano Silvera de Peñarol
PEÑAROL

Dónde vio el clásico Peñarol vs Nacional Ignacio Ruglio, suspendido por el Tribunal de Ética, cuál fue el único gol que gritó y qué le dijo Flavio Perchman

Festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

Los dos jugadores que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el partido del martes ante Racing por Copa Libertadores

Federico Valverde vibró a la distancia

Federico Valverde comenzó a entrenar con Real Madrid el lunes pasado de cara a la temporada venidera.

El uruguayo volvió de sus vacaciones y apunta a tener otro gran año con los merengues.

Valverde, quien surgió en Peñarol y que tiene su nombre estampado en una de las canchas de la Ciudad Deportiva Néstor Goncálves del club, vivió y palpitó el clásico a la distancia en una tablet.

Su esposa Mina Bonino subió una fotografía en la cual se lo ve celebrando el 2-0 convertido por Emanuel Gularte en el primer minuto de adición del primer tiempo.

Aquí se puede ver esa foto:

valverde
Así vio el clásico entre Peñarol y Nacional, Federico Valverde, desde España

Así vio el clásico entre Peñarol y Nacional, Federico Valverde, desde España

