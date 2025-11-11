A 24 días del sorteo del Mundial 2026, así serán los bombos y Uruguay apunta a ser protagonista

La selección uruguaya se encuentra en Torreón para jugar este sábado ante México a la hora 22 por el primero de los dos encuentros de la fecha FIFA de noviembre, en tanto que luego jugará el martes a las 21 contra Estados Unidos, otro de los anfitriones del Mundial 2026. En tanto, cuando quedan solo 24 días para el sorteo del mismo, los bombos ya están designados y tienen a Uruguay como protagonista.

La FIFA prepara un evento histórico con un nuevo formato de 48 selecciones, con los tres anfitiones, México, Estados Unidos y Canadá , y el sorteo de la Copa del Mundo está cada vez más próximo.

El 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos , un evento que marcará el inicio del camino hacia una edición sin precedentes, ya que por primera vez en la historia, el torneo se disputará con 48 combinados repartidos en 12 grupos de cuatro equipos, un cambio que promete más emoción, más partidos y del que se espera como resultado un mayor alcance global.

De acuerdo con la FIFA, el ranking mundial de noviembre será la base para definir la composición de los bombos. Este ranking quedará bloqueado tras los amistosos internacionales de ese mes.

Los cabezas de serie del Mundial 2026

Los tres anfitriones ya tienen su lugar asegurado en el Bombo 1: México, Estados Unidos y Canadá. A ellos se unirán las selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA, formando un grupo de auténticos gigantes del fútbol mundial.

De no mediar ningún resultado muy sorpresivo en esta doble fecha FIFA de noviembre, así quedará el Bombo 1 del sorteo del Mundial 2026:

México (anfitrión)

Estados Unidos (anfitrión)

Canadá (anfitrión)

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Brasil

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estas 12 selecciones serán los cabezas de serie y liderarán los grupos A al L. México ocupará el Grupo A, Canadá el Grupo B y Estados Unidos el Grupo D. El resto se asignará por sorteo.

Uruguay estará en el bombo 2 del Mundial 2026

El resto de las selecciones se distribuirán conforme a su posición en el ranking FIFA. Equipos como Colombia, Uruguay y Japón ocuparán el bombo 2, mientras que en los bombos 3 y 4 aparecen equipos emergentes y los clasificados por repechaje.

Nuevo formato para el Mundial 2026

Cada grupo estará conformado por cuatro selecciones, y avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada llave, junto a los ocho mejores terceros lugares.

Así, se pasará a una ronda de 32 equipos, lo que incrementará el número total de partidos a 104.

Además, la FIFA estableció que, en la fase de grupos, no podrán coincidir selecciones de la misma confederación, con excepción de Europa, que contará con hasta 16 representantes.