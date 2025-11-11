Ignacio Ithurralde, técnico de Defensor Sporting, defendió a Maxi Gómez de Nacional por la jugada ante Agazzi: "Le pasa lejos; si lo quiere romper, lo rompe"

Maximiliano Gómez le entró con las dos piernas a Lucas Agazzi en el partido Nacional vs Defensor Sporting por el Torneo Clausura

La jugada del final del partido que Defensor Sporting y Nacional empataron 1-1 el pasado domingo en el Parque Franzini, resultado que le dio la Tabla Anual a los tricolores, en la que participó Maximiliano Gómez contra Lucas Agazzi, sigue siendo motivo de opinión. Este martes, Ignacio Ithurralde, técnico de los violetas, habló de la misma.

Los dirigidos por Jadson Viera jugaron mal en la primera parte y más con ganas que con fútbol, consiguieron la igualdad a través de Nicolás "Diente" López.

Como informó Referí este domingo, el árbitro debió haber expulsado a Maximiliano Gómez por esa acción.

No obstante, este lunes, se conoció por qué Leodán González no expulsó al delantero de Nacional.

Por su parte, el propio Maximiliano Gómez tuiteó luego de que los tricolores ganaran la Tabla Anual, y una de las fotos que subió dice: "Contra todos"

La opinión de Ignacio Ithurralde

Ignacio Ithurralde, director técnico de Defensor Sporting, conoce bien a Maximiliano Gómez, ya que lo dirigió hasta la cuarta fecha del pasado Torneo Intermedio en los violetas.

Este martes fue consultado acerca de la jugada del final, de la que habla todo Uruguay.

"Maxi (Gómez) le pasa lejos (a Lucas Agazzi). Se tiró con vehemencia y con las dos piernas, pero creéme que si lo quiere romper, lo rompe", dijo Ithurralde este martes en Sport 890.

Y añadió: "Fue a tapar un rechazo. Quizá el juez lo podría haber amonestado, pero hay una imagen que se ve clarito que pasa lejos. Lo que pasa es que cada uno agarra para el lado que quiere".

Aquí se puede ver la jugada: