Ignacio Ithurralde, técnico de Defensor Sporting, defendió a Maxi Gómez de Nacional por la jugada ante Agazzi: "Le pasa lejos; si lo quiere romper, lo rompe"

El entrenador de los fusionados, quien lo tuvo como futbolista hasta la cuarta fecha del Torneo Intermedio, habló a favor del delantero tricolor

11 de noviembre 2025 - 17:28hs
Maximiliano Gómez le entró con las dos piernas a Lucas Agazzi en el partido Nacional vs Defensor Sporting por el Torneo Clausura

La jugada del final del partido que Defensor Sporting y Nacional empataron 1-1 el pasado domingo en el Parque Franzini, resultado que le dio la Tabla Anual a los tricolores, en la que participó Maximiliano Gómez contra Lucas Agazzi, sigue siendo motivo de opinión. Este martes, Ignacio Ithurralde, técnico de los violetas, habló de la misma.

Maximiliano Olivera en Peñarol
PEÑAROL

Maximiliano Olivera habló de Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y habló de la importancia de su coaching deportivo y de Diego Aguirre para su repunte

Giorgian De Arrascaeta, Matías Viña y Guillermo Varela
FÚTBOL

La decisión de Flamengo con sus tres jugadores que están en la selección uruguaya, ya que se juegan casi el título de Brasileirao en el clásico ante Fluminense

Por su parte, el propio Maximiliano Gómez tuiteó luego de que los tricolores ganaran la Tabla Anual, y una de las fotos que subió dice: "Contra todos"

La opinión de Ignacio Ithurralde

Ignacio Ithurralde, director técnico de Defensor Sporting, conoce bien a Maximiliano Gómez, ya que lo dirigió hasta la cuarta fecha del pasado Torneo Intermedio en los violetas.

Este martes fue consultado acerca de la jugada del final, de la que habla todo Uruguay.

"Maxi (Gómez) le pasa lejos (a Lucas Agazzi). Se tiró con vehemencia y con las dos piernas, pero creéme que si lo quiere romper, lo rompe", dijo Ithurralde este martes en Sport 890.

Y añadió: "Fue a tapar un rechazo. Quizá el juez lo podría haber amonestado, pero hay una imagen que se ve clarito que pasa lejos. Lo que pasa es que cada uno agarra para el lado que quiere".

Aquí se puede ver la jugada:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1987906351847161924?s=20&partner=&hide_thread=false
Maximiliano Gómez Defensor Sporting Nacional Torneo Clausura Tabla Anual Ignacio Ithurralde

