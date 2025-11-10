La AUF publicó las 238 preguntas de las empresas que se presentaron a la licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo y sus respuestas: mirá una a una todas las inquietudes

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicó este lunes las 238 preguntas que recibió entre los días 6 y 15 de octubre y las 238 respuestas que entregó a las empresas que compraron los pliegos y se presentaron a la licitación, en el marco del llamado abierto para adquirir los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo para el período enero 2026-diciembre 2029.

El jueves, en una proceso que fue televisado en vivo por AUFTV , la Asociación mostró la forma en que confirmó la presentación de 17 propuestas de 13 empresas para participar en los tres bloques de la licitación .

Ese mismo día, y con el objetivo de brindar "transparencia a la licitación" , según explicó el presidente de la AUF, Ignacio Alonso , anunciaron los nombres de las 13 empresas que se presentaron en cada uno de los tres bloques.

También, este lunes, la AUF publicó una a una las 238 preguntas y respuestas, enviadas por las empresas.

En las mismas se puede leer la forma en que la AUF regulará la competencia, que está comprendido dentro del pliego de la licitación y en el documento general que recibieron las empresas con el objetivo de garantizar "el mayor equilibrio posible".

En la pregunta 162, explica: "La AUF en el marco de los principios establecidos procura el alcance del mayor equilibrio posible en los mercados tanto entre los sublicenciatarios como entre los distintos rubros de distribución. Derivado de estos principios establecerá controles y, de corresponder, penalidades para evitar prácticas anticompetitivas, discriminatorias, excluyentes, o acciones predatorias de mercado que impliquen desequilibrios entre los sistemas de distribución. Las mismas se establecerán en los contratos respectivos e implicarán la revisión por parte de la AUF de cualquier política que altere la lógica de los precios y condiciones de mercado".

Consultaron también por la cantidad de partidos que serán televisados por año, y la respuesta fue 789. (Pregunta 36).

En la pregunta 170 la AUF plantea que "procurará que no haya partidos simultáneos a televisar, se prevé un plan de televisación rotativo y de que no haya televisados simultáneos".

Puntualiza que las ofertas se realizan exclusivamente en dólares, que se pueden presentar consorcios constituidos o a constituir en determinados plazos.

Ante la pregunta de si la AUF garantizará la protección del contenido a proporcionar frente a la piratería, respondió: "La AUF no proveerá ninguna garantía frente a la piratería. No obstante ello, la AUF rechaza todas las acciones de piratería del contenido de fútbol de sus competencias, y trabaja activamente para minimizar estos eventos."

Los derechos para el mercado de apuestas, comprendido en el sublote 5, son exclusivamente para el mercado internacional.

En la pregunta 111, sobre relatores y comentaristas, se plantea: "¿Los equipos de periodistas para los relatos y comentarios en los estadios para todos los partidos producidos serán proporcionados (y pagados) por AUF? o será un audioguía que se puede incluir en el HUB (¿en este caso a costo de quién?). Ya que entendemos que si el o los tenedores de derechos quieren agregar su propio relato deberán pedir autorización a AUF. ¿Cuál sería el criterio para autorizar o no a que una sublicencia incluya sus narradores?".

La respuesta de la AUF: "Los partidos se producirán desde el lugar de la competición, y se distribuirá el vídeo sucio incluyendo la inserción de gráficas, el audio ambiente FX y el relato realizado / producido en la locación de cada estadio o en hub central a definir. Los servicios de producción y distribución de dicho contenido audiovisual serán contratados y pagados por la AUF. En caso de que un distribuidor licenciatario o sublicenciatario deseara incorporar su relato propio a la señal que recibe, deberá presentar su plan de transmisión del contenido del match-day, describiendo modelo de difusión / comunicación y equipo de talento, para que sea aprobado por la AUF".

Estas son, una a una las 238 preguntas que recibió la consultora que lleva adelante la licitación y las 238 respuestas que salieron de la consultora o de la AUF: