Daniel Carreño rescindió contrato de mutuo acuerdo con Wanderers y vuelve a Arabia Saudita tras ganar el 18% de los puntos que disputó

Daniel Carreño dejó de ser el entrenador de Wanderers este lunes al alcanzar un acuerdo de rescisión con el club, luego de cerrar una campaña para el olvido en el Torneo Clausura. Carreño seguirá su carrera en Arabia Saudita.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El entrenador de 62 años se hizo cargo de Wanderers a partir de la quinta fecha del Torneo Clausura.

La directiva comandada por Germán Barcala decidió cesar a Alejandro Apud luego de un pobre arranque de Clausura donde el bohemio perdió 1-0 con Racing, empató 0-0 con Plaza Colonia, cayó 2-1 con Liverpool y 1-0 ante Juventud.

Juan Manuel Martínez se había hecho cargo del plantel en forma interina luego de que Antonio Pacheco fuera cesado el 6 de mayo , luego de la eliminación del bohemio en primera ronda de la Copa Sudamericana , por penales ante Racing.

WANDERERS Daniel Carreño intercambió con un hincha de Wanderers y lo invitó a resolver el problema afuera, pero luego declaró que "no fue nada"

PREOCUPANTE "Me encuentro a la deriva": la dura declaración de Daniel Carreño sobre el momento de Wanderers, antes de enfrentar a Nacional

En sus cuatro primeros partidos del Torneo Apertura, Pacheco no había conseguido victorias.

Martínez fue ratificado en el cargo con el devenir de los partidos también fue cesado llegando en su lugar Alejandro Apud, que venía de ser despedido en Danubio.

El detonante de la salida de Apud fue la eliminación en Copa AUF Uruguay ante Universitario de Salto, un equipo de la Organización de Fútbol del Interior.

Ahí Barcala y la comisión directiva de Wanderers apostó por Carreño, un hombre de la casa, con espalda ancha y amplia trayectoria local e internacional.

Su debut no pudo ser mejor: le ganó 1-0 a Cerro Largo en el Ubilla.

Pero eso fue un espejismo porque el resto de la campaña de Wanderers en el Clausura fue tenebrosa.

Los partidos de Daniel Carreño en Wanderers en 2025

Fecha del Torneo Clausura Rival y resultado Quinta Cerro Largo 1-0 en el Ubilla Sexta Danubio 0-2 en el Parque Viera Séptima Miramar Misiones 0-3 en el Palermo Octava Progreso 0-2 en el Paladino Novena Cerro 0-1 en el Parque Viera Décima Defensor Sporting 1-2 en el Franzini Undécima Montevideo City Torque 2-2 en el Parque Saroldi 12 Peñarol 0-3 en el Campeón del Siglo 13 Nacional 0-0 en el Parque Viera 14 Boston River 2-2 en el Parque Viera 15 River Plate 0-4 en el Parque Viera

El equipo llegó a estar 453 minutos sin anotar goles, no ganó en el Parque Viera en cinco partidos y perdió contra todos los rivales directos en el descenso: Miramar Misiones, Cerro, Progreso y River Plate.

Tuvo la suerte de que River bajó con varias fechas de antelación (en la última fecha igual lo paseó), Miramar Misiones tres fechas antes y Plaza Colonia en la penúltima etapa.

De todas formas, el equipo quedó hundido para la tabla del descenso de 2026 y salvo que haga una campaña formidable el año próximo, su destino parece inexorable.

Carreño comenzó su carrera como entrenador en Wanderers en el año 2000, luego pasó a Nacional, dirigió a Liga de Quito, Deportivo Cali, Palestino de Chile, Al Nassr de Arabia Saudita, Al-Arabi de Catar, la selección de Catar, Al Shabab de Arabia Saudita, Al Wheda de Arabia Saudita y Al Hazem también de Arabia Saudita,

Este fue su quinto período al frente de Wanderers donde apenas hizo el 18% de los puntos que disputó.

Su próximo destino será Al-Riyadh de Arabia Saudita.

En Wanderers hay elecciones a fin de año.