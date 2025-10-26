Daniel Carreño se insultó con un hincha de Wanderers y lo invitó a resolver el problema afuera, pero luego declaró que "no fue nada"

El entrenador de Wanderers Daniel Carreño tuvo un partido aparte con un hincha de su propio club, este domingo, en el encuentro que su equipo empató 0-0 con Nacional por la fecha 13 del Torneo Clausura, dando un paso importante para salvarse del descenso.

Todo sucedió en el segundo tiempo cuando después de 15' iniciales donde Wanderers jugó muy bien con gran despliegue en el mediocampo de Nicolás Queiroz, Nacional logró hacerse del control del partido para empujar al bohemio contra su cancha.

Cuando Nacional redobló la intensidad de su juego y comenzó a acumular delanteros, Wanderers empezó a verse desbordado.

Sus jugadores empezaron a recurrir a las faltas para cortar los ataques de Nacional. Y así se fueron cargando de amarillas.

POSICIONES Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Nacional contra Wanderers

TORNEO CLAUSURA Wanderers 0-0 Nacional: el tricolor jugó un pésimo partido, empató en el Viera y no supo sentenciar la Tabla Anual

En ese contexto de tensión y con un banco de suplentes donde había muchos juveniles, Carreño fue haciendo cambios según lo que le pedía el partido.

Pero entre la tensión del juego, el dominio de Nacional, alguna leve molestia con el juez Gustavo Tejera porque "nos cobra todas", y algunos errores de su propio equipo, Carreño se mostró muy irritable.

En ese contexto, un hincha de Wanderers quiso ganar protagonismo criticando a su propio entrenador.

El intercambio elevó el tono.

En determinado momento, Carreño se fue del partido encarándose con el hincha que increíblemente perjudicaba a su propio equipo sacando del foco a su DT.

Otro hincha se arrimó a charlar con Carreño, tejido mediante, pero en buenos términos.

Con el otro, a distancia, la cosa terminó mal. Carreño le hizo claros gestos de que lo esperaba afuera para solucionar el tema mano a mano.

Es más, cuando terminó el partido, el DT salió picando a toda velocidad como en la década de 1980 cuando era un prometedor azote de las defensas rivales.

Sin embargo, seguramente puertas adentro lo hicieron reflexionar porque no salió afuera del Parque Viera a encararse con el hincha y luego atendió a los medios en conferencia de prensa, bastante calmo.

"El partido fue muy intenso, lo encaramos como una final, la actitud de los jugadores en el campo de juego fue excelente. Jugando los partidos de esta manera vamos a cumplir con el objetivo", dijo.

"Este rendimiento nos pone una luz muy linda, tenemos que trabajar, para eso se dio mi llegada a Wanderers, para solucionar los problemas que estamos teniendo", admitió.

"Encaramos el partido como una final, para nosotros no hay mañana, esa es la parte principal, los jugadores se prometieron entregarse a muerte. Nos está faltando gol, es el gran déficit de este plantel, vamos a tener que conesguirlo porque lo estamos precisando", dijo.

Wanderers aún no metió goles en el Torneo Clausura jugando como local en el Viera.

"El día a día es bravo, los jugadores se entregan, se trabaja bien, pero lo que se ve en la cancha no es lo que quiere nuestra gente ni nosotros. Se pasa bien, pero con una preocupación muy grande, jugadores muy tensionados y ahí aparecen las lesiones. El descenso nos aprieta a todos, fíjense lo de River que se soltó de la presión y vean los resultados que están consiguiendo. Claro, preferimos estar en esta situación y no en la de River", expresó Carreño. River le ganó esta jornada a Danubio como visitante, pero hace ya varias fechas que perdió la categoría y descendió.

"Ya habíamos estudiado a Nacional que saltea las líneas con Maxi Gómez que aguante bien la pelota y ahí inician las jugadas. Nuestros zagueros y volantes estuvieron muy agresivos para disputar esas segundas pelotas", analizó Carreño.

"Boggio corre mucho y abandona mucho su zona, la idea era jugar a espaldas de él y a los costados de Lucas Rodríguez. Encontramos los espacios y tanto Lima como Veglio los ocuparon muy bien porque dominamos el medio de la cancha", explicó.

Sobre el incidente sobre el hincha, que vio todo el Parque Viera y que duró varios minutos, Carreño solamente dijo: "No fue nada, fue con un hincha que conozco, un poco de nervios, pero no es nada para llamar la atención. Todos los wanderistas están en un momento crítico".