Diego Aguirre habló este domingo y no se calló nada: el rendimiento de Brayan Cortés, Leo Fernández, y admitió: "Somos candidatos totales"

Peñarol perdió 2-0 ante Cerro este sábado en el Estadio Luis Tróccoli y fue claramente inferior a su rival por la antepenúltima del Torneo Clausura y este resultado le puso un manto de expectativa superior a lo que será la definición del certamen.

Los carboneros fueron superados por su rival claramente, casi de principio a fin, y no tuvieron buenos rendimientos.

Además del arquero Brayan Cortés, mal en los dos goles rivales, Leonardo Fernández sigue sin levantar y todo lo contrario, parece alejado del peligro en los partidos.

Por otra parte, tanto Eric Remedi como Ignacio Sosa recibieron la cuarta amarilla y Emanuel Gularte la quinta, por lo que este no podrá jugar el fin de semana que viene contra Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo.

El técnico mirasol, Diego Aguirre, contrariamente a lo que sucede habitualmente, no pudo hablar luego de la derrota, debido a que por un tema de seguridad, la Policía sacó al plantel mirasol lo más rápido posible del Estadio Luis Tróccoli.

Por eso, este domingo sobre el mediodía, brindó una conferencia de prensa en Los Aromos.

Lo que dijo Diego Aguirre

Diego Aguirre habló pasada la hora 12.50 en la concentración de Peñarol y lo hizo en los canales 10 y 12.

El DT carbonero comenzó hablando de la derrota contra Cerro por 2-0 de este sábado.

"La tomamos como una mala tarde que rápidamente tenemos que dejar atrás. Aprender de las adversidades y construir. El objetivo que es ganar el Clausura depende plenamente de nosotros y en eso nos tenemos que enfocar", comenzó diciendo Aguirre.

Y continuó: "Podríamos buscar culpas o hablar más en profundidad, pero acá estamos juntos, fuertes como grupo, sabiendo que hay que ir por el objetivo final. Sí que fue un tropiezo, pero estamos para levantarnos rápidamente porque son todos partidos decisivos y tenemos que generar buena energía encima de algo malo que fue lo que sucedió ayer (este sábado)".

20251019 Diego Aguirre Peñarol Wanderers Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández FocoUy (5) Diego Aguirre Foto: Dante Fernández / FocoUy

Sobre la lesión de Maximiliano Olivera, quien se retiró a los 40 minutos con un dolor en el isquiotibial derecho. "A Maxi le costará estar en los próximos partidos inmediatos, pero para las finales, podremos contar con él".

Aguirre también se refirió a la final de la Copa AUF Uruguay que se disputará el miércoles contra Plaza Colonia en el Estadio Centenario.

"Es lo que hay y hay que ganarla. En caso de que ello pase, podría ser una inyección linda. Una copa nueva, ganarla y poder reencontrarnos con nuestro mejor fútbol previo a las finales (ya con Defensor, por ejemplo), y todo será partido a partido decisivo y donde no podemos volver a tener un rendimiento bajo porque lo podemos pagar demasiado caro".

"El miércoles le damos importancia a esta definición de la Copa AUF Uruguay. La tomamos con respeto para tratar de ganarla. Puede haber alguna variante, pero pondremos lo mejor. Ya que estamos en la definición, queremos ganarla. Sabemos que el gran objetivo va a venir después", acotó el DT carbonero.

Aguirre también fue consultado acerca de la situación de Diego García quien deberá viajar a Argentina para declarar por una causa judicial esta semana que comienza: "Ya lo sabíamos cuando vino Diego en enero. Era algo que sabíamos que iba a pasar, que tenía que presentarse. Iremos viendo los tiempos si es que tiene que estar todos los días allá o puede estar el miércoles".

20250921 Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura FOTO: Enzo Santos/FocoUy

Sobre las ausencias de Leandro Umpiérrez y de Pedro Milans contra Cerro, explicó: "Están sin problemas mayores, pero se han perdido algunos partidos y tomamos también algunas precauciones justamente pensando en los partidos decisivos que vienen".

El entrenador mirasol se refirió al rendimiento que ha tenido el equipo en los últimos encuentros.

"Estamos siendo un poco irregulares, no encontramos una regularidad en el equipo, ni siquiera en un 11 que podamos repetir partido a partido y tenemos que mejorar y encontrar lo mejor como equipo, y estoy convencido de que será así. Hay que ganar lo inmediato y pensar que estamos absolutamente en carrera para nuestro gran objetivo que es volver a ser campeones uruguayos", subrayó.

Sobre las cuatro amarillas que sumaron ante Cerro, Eric Remedi e Ignacio Sosa, expresó: "Es un tema complicado, no hay una resolución. Es un temita a resolver, pero vamos a definirlo en estos días, lo estamos analizando".

Un párrafo aparte se tomó Diego Aguirre para hablar de Leonardo Fernández, quien sigue sin levantar su rendimiento desde hace un buen tiempo.

"Leo nos acostumbró muy mal de que su rendimiento fue óptimo, espectacular y a un nivel excelente durante todo el año pasado. Este año, junto con el equipo, tampoco han tenido la continuidad de repetir la oncena y repetir rendimientos excelentes como pasó en la campaña extraordinaria como la de 2024. Tuvo una secuencia de goles extraordinarios y todos queremos eso de Leo. Acá lo importante es cómo se va va terminar el año. Si Peñarol es campeón es porque Leo encontró su mejor versión. Tenemos la confianza intacta y creemos que todo es posible", sostuvo.

También se refirió a los problemas de lesiones que ha tenido el plantel últimamente.

"No pongo excusas, pero sí que han pasado cosas con algunos jugadores que hemos perdido y como que quisimos mostrar lo mejor con variantes y con alternativas que tenemos y nos ha costado encontrar el 11 que decís de ojos cerrados y se repite partido a partido. Pero estamos comprometidos de que los jugadores lo van a dar todo. Estamos fuertes y somos candidatos totales. Vamos a ver lo que pasa", indicó.

20251019 Diego Aguirre Peñarol Wanderers Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández/Focouy Diego Aguirre Foto: Dante Fernández/Focouy

Sobre el hecho de que sonó para Boca Juniors en esta semana, dijo: "No le di ninguna importancia. Escuché la noticia como hay tantas. No hay nada que me sacara de estos partidos de Peñarol. No le doy mucha trascendencia".

Al ser consultado por el mal rendimiento del arquero Brayan Cortez contra Cerro en los dos goles, fue muy claro: "Ayer fue un partido donde todos estuvimos en el debe y no hay nadie que se salve. Cuando ganamos nos apoyamos en eso. Nos tocó perder y hay que asumir que no estuvimos bien. Ninguno estuvo en el rendimiento que puede. A recuperarnos de inmediato es la mejor fórmula que el fútbol me ha enseñado".

Sobre el posible penal a Matías Arezo cuando ya caían 2-0, también habló.

"No me gusta que en todos los partidos haya este tipos de cosas. No tengo nada para decir. Ojalá que no se hablara de los jueces. Yo al menos no hablo. No está bueno que se condicione a veces un mal resultado con un fallo arbitral. Lamentablemente pasa. No es un tema mío", indicó Aguirre.