Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol tiene a dos jugadores importantes con cuatro amarillas y en capilla en la recta final del Torneo Clausura

El equipo de Diego Aguirre acumula malas noticias cuando se acerca la definición del certamen

26 de octubre 2025 - 10:40hs
Ignacio Sosa marcado por Juan Manuel Ramos

Ignacio Sosa marcado por Juan Manuel Ramos

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Peñarol fue superado claramente por Cerro este sábado en el Estadio Luis Tróccoli y perdió 2-0 en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura y cuando restan solo dos fechas para terminar el certamen, dos futbolistas titulares importantes, como Eric Remedi e Ignacio Sosa, recibieron su cuarta tarjeta amarilla y están en capilla.

Remedi y Sosa están en capilla

A Peñarol le restan dos partidos para terminar el Torneo Clausura.

Leonardo Fernández celebra su gol
PEÑAROL

¿Se apagó el "10"? La caída de Leonardo Fernández en Peñarol y la urgencia de su resurrección

Federico Valverde marcado por Ronald Araujo
ESPAÑA

¿A qué hora juegan este domingo Real Madrid vs Barcelona, el clásico con Federico Valverde ante Ronald Araujo por LaLiga de España, y dónde verlo?

Los mirasoles deberán enfrentar a Defensor Sporting como locales en el Estadio Campeón del Siglo, y a Montevideo City Torque de visitantes.

Lo bueno para Peñarol es que depende de sí mismo para ser campeón y si gana los dos encuentros, no tendrá que mirar de reojo que sucede con su archirrival, Nacional.

20250831 Eric Remedi de Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura
Eric Remedi de Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura

Eric Remedi de Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura

Contra Cerro, dos titulares indiscutidos como Eric Remedi e Ignacio Sosa recibieron la cuarta tarjeta amarilla y están en capilla para lo que resta del torneo.

Vale aclarar que, en caso de que Peñarol gane el Torneo Clausura, deberá jugar la semifinal contra Liverpool -campeón del Torneo Apertura- y luego, en caso de superarlo, enfrentará a Nacional -si como todo indica, gana la Tabla Anual- en dos o tres finales más.

Para esos partidos, las tarjetas amarillas acumuladas no se borran, por lo que es muy importante que estos futbolistas sepan manejarse en la cancha o, como ocurrió el fin de semana pasado con Christian Oliva en los tricolores, se hagan sacar la quinta amarilla -al menos uno de ellos- contra Defensor Sporting, para no estar frente a Montevideo City Torque y sí en la semifinal y potenciales finales si clasifican.

Temas:

Peñarol Cerro Diego Aguirre Estadio Luis Tróccoli Torneo Clausura Eric Remedi Nahuel Herrera Ignacio Sosa

Seguí leyendo

Las más leídas

El festejo del primer gol de Cerro
EN VIVO

Cerro 2-0 Peñarol por el Torneo Clausura: dura caída de los de Aguirre en el Tróccoli y le entregaron la Tabla Anual a Nacional

El Kun siguió el partido por la Watch Party de AUF TV
DIVISIONAL D

El Deportivo LSM de Suárez y Messi volvió a ganar en la Divisional D y sumó al Kun Agüero como hincha: "Ya quiero ser socio"

Cerro le ganó a Peñarol 2-0 en el Tróccoli
MIRÁ LAS TABLAS

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la derrota de Peñarol con Cerro: Nacional ganará la Tabla Anual si gana este domingo

Así se veía la tribuna visitante del Tróccoli antes del Cerro vs Peñarol
MIRÁ EL VIDEO

Un dirigente de Peñarol criticó el estado de la tribuna visitante del Estadio Tróccoli antes del partido con Cerro y le dedicó un mensaje a Nacho Alonso

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos