Peñarol tiene a dos jugadores importantes con cuatro amarillas y en capilla en la recta final del Torneo Clausura

Peñarol fue superado claramente por Cerro este sábado en el Estadio Luis Tróccoli y perdió 2-0 en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura y cuando restan solo dos fechas para terminar el certamen, dos futbolistas titulares importantes, como Eric Remedi e Ignacio Sosa, recibieron su cuarta tarjeta amarilla y están en capilla.

El equipo de Diego Aguirre fue superado por su rival claramente, sin mostrar juego, fútbol asociado y casi no tuvo jugadas de gol.

Como informó Referí, por un lado, se lesionó Maximiliano Olivera y sumó un nuevo problema para el técnico mirasol, a la vez que ya está habilitado Nahuel Herrera, quien no jugó ante Cerro por estar suspendido por haber acumulado cinco tarjetas amarillas, para retornar en la próxima fecha contra Defensor Sporting.

Los mirasoles deberán enfrentar a Defensor Sporting como locales en el Estadio Campeón del Siglo, y a Montevideo City Torque de visitantes.

Lo bueno para Peñarol es que depende de sí mismo para ser campeón y si gana los dos encuentros, no tendrá que mirar de reojo que sucede con su archirrival, Nacional.

20250831 Eric Remedi de Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura Eric Remedi de Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura FOTO: @LigaAUF

Contra Cerro, dos titulares indiscutidos como Eric Remedi e Ignacio Sosa recibieron la cuarta tarjeta amarilla y están en capilla para lo que resta del torneo.

Vale aclarar que, en caso de que Peñarol gane el Torneo Clausura, deberá jugar la semifinal contra Liverpool -campeón del Torneo Apertura- y luego, en caso de superarlo, enfrentará a Nacional -si como todo indica, gana la Tabla Anual- en dos o tres finales más.

Para esos partidos, las tarjetas amarillas acumuladas no se borran, por lo que es muy importante que estos futbolistas sepan manejarse en la cancha o, como ocurrió el fin de semana pasado con Christian Oliva en los tricolores, se hagan sacar la quinta amarilla -al menos uno de ellos- contra Defensor Sporting, para no estar frente a Montevideo City Torque y sí en la semifinal y potenciales finales si clasifican.