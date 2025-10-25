Maximiliano Olivera salió lesionado en la derrota de Peñarol con Cerro y le generó un nuevo problema a Diego Aguirre para armar la defensa

Peñarol perdió 2-0 con Cerro este sábado por la tarde en el Estadio Luis Tróccoli, por la fecha 13 del Torneo Clausura , en un partido que dejó otras malas noticias para el carbonero, como la lesión de su capitán Maximiliano Olivera.

Además de la derrota en si misma, que también le da la posibilidad a Nacional de asegurarse el primer lugar de la Tabla Anual si gana este domingo , el carbonero perdió un jugador para el partido de la fecha 14 con Defensor Sporting, y la salida de Olivera en el Tróccoli lo deja en duda de cara a ese partido y la final de la Copa AUF Uruguay de este miércoles, contra Plaza Colonia.

Olivera se retiró lesionado a los 40 minutos del primer tiempo , para darle lugar a Lucas Hernández. El capitán carbonero se fue del campo de juego caminando , aunque con una visible molestia.

Se trata de una nueva mala noticia en la zona defensiva para el entrenador Diego Aguirre , que no pudo contar con el lateral Pedro Milans para el partido de este sábado porque tenía una molestia física .

A esas dos situaciones hay que sumarle que el zaguero Emanuel Gularte recibió la quinta amarilla este sábado y no podrá estar en el partido contra Defensor, aunque sí contra Plaza Colonia.

La buena novedad en esa área para Aguirre será el retorno de Nahuel Herrera, que no pudo jugar ante Cerro por acumulación de tarjetas amarillas pero ya estará disponible para la siguiente fecha.

La acumulación de tarjetas es otro asunto en el que Peñarol deberá estar atento. Este sábado Eric Remedi e Ignacio Sosa fueron amonestados y llegaron a su cuarta amarilla, por lo que quedaron a una tarjeta de perderse un partido, cuando quedan las últimas dos fechas del Clausura y luego una posible definición del campeonato.