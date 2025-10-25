Dólar
Maximiliano Olivera salió lesionado en la derrota de Peñarol con Cerro y le generó un nuevo problema a Diego Aguirre para armar la defensa

Además, Peñarol sabe que no contará con Emanuel Gularte para el partido contra Defensor Sporting por la fecha 14 del Clausura, ya que recibió la quinta amarilla

25 de octubre 2025 - 19:41hs
Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol perdió 2-0 con Cerro este sábado por la tarde en el Estadio Luis Tróccoli, por la fecha 13 del Torneo Clausura, en un partido que dejó otras malas noticias para el carbonero, como la lesión de su capitán Maximiliano Olivera.

Olivera se retiró lesionado a los 40 minutos del primer tiempo, para darle lugar a Lucas Hernández. El capitán carbonero se fue del campo de juego caminando, aunque con una visible molestia.

Se trata de una nueva mala noticia en la zona defensiva para el entrenador Diego Aguirre, que no pudo contar con el lateral Pedro Milans para el partido de este sábado porque tenía una molestia física.

El festejo del primer gol de Cerro
EN VIVO

Cerro 2-0 Peñarol por el Torneo Clausura: dura caída de los de Aguirre en el Tróccoli y le entregaron la Tabla Anual a Nacional

Cerro le ganó a Peñarol 2-0 en el Tróccoli
MIRÁ LAS TABLAS

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la derrota de Peñarol con Cerro: Nacional ganará la Tabla Anual si gana este domingo

A esas dos situaciones hay que sumarle que el zaguero Emanuel Gularte recibió la quinta amarilla este sábado y no podrá estar en el partido contra Defensor, aunque sí contra Plaza Colonia.

La buena novedad en esa área para Aguirre será el retorno de Nahuel Herrera, que no pudo jugar ante Cerro por acumulación de tarjetas amarillas pero ya estará disponible para la siguiente fecha.

La acumulación de tarjetas es otro asunto en el que Peñarol deberá estar atento. Este sábado Eric Remedi e Ignacio Sosa fueron amonestados y llegaron a su cuarta amarilla, por lo que quedaron a una tarjeta de perderse un partido, cuando quedan las últimas dos fechas del Clausura y luego una posible definición del campeonato.

Temas:

Maximiliano Olivera Peñarol Cerro Diego Aguirre Emanuel Gularte

El festejo del primer gol de Cerro
EN VIVO

Cerro 2-0 Peñarol por el Torneo Clausura: dura caída de los de Aguirre en el Tróccoli y le entregaron la Tabla Anual a Nacional

Diego Aguirre
TORNEO CLAUSURA

Cerro vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por la fecha 13 del Torneo Clausura

Sede de la AUF en la calle Guayabos
FÚTBOL URUGUAYO

La sede de la AUF, en la calle Guayabos, tuvo un operativo de seguridad especial y vallaron las calles este viernes de tarde

Jorge Vidart con la celeste en el desierto de Atacama
CICLISMO

El uruguayo de 63 años que hizo doblete en el desierto: Jorge Vidart fue plata en el Panamericano de mountain bike y oro en la Arica Race

