Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la derrota de Peñarol con Cerro: Nacional ganará la Tabla Anual si gana este domingo

Si Nacional gana también quedará a dos puntos de Peñarol en el Torneo Clausura, con seis puntos por disputarse

25 de octubre 2025 - 18:11hs
Cerro le ganó a Peñarol 2-0 en el Tróccoli

Cerro le ganó a Peñarol 2-0 en el Tróccoli

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Cerro le ganó a Peñarol 2-0 en el Estadio Luis Tróccoli este sábado por la tarde, un resultado que puede complicar a Peñarol en la pelea por el Torneo Clausura y que lo puede dejar sin aspiraciones para pelear la punta de la Tabla Anual contra Nacional.

Con la derrota, el carbonero quedó con 29 puntos en el primer lugar del Clausura, cinco puntos por encima de Nacional. Sin embargo, el tricolor tiene un partido menos, ya que se enfrenta a Wanderers este domingo.

Si Nacional gana, quedará a dos unidades de Peñarol a falta de dos fechas para el final del Clausura.

Pero además, esta posible victoria sentenciaría la pelea por el primer lugar de la Tabla Anual, que hoy lidera Nacional con 76 puntos, cuatro puntos más que Peñarol.

El festejo del primer gol de Cerro
EN VIVO

Cerro 2-0 Peñarol por el Torneo Clausura: dura caída de los de Aguirre en el Tróccoli y le entregaron la Tabla Anual a Nacional

Pirotecnia en el clásico
FÚTBOL URUGUAYO

Cuando los hinchas pierden partidos: los puntos que le quitaron a Nacional, Peñarol y otros equipos por violencia en sus tribunas en este siglo

Si Nacional vence a Wanderers le sacará siete puntos de distancia a Peñarol a falta de seis, por lo que se consagrará como el ganador de la Anual y asegurará su puesto en la final de la Liga AUF Uruguaya.

En tanto, con la victoria de este sábado Cerro llegó a los 44 puntos en la Tabla Anual y quedó a dos de Montevideo City Torque, que está octavo y es hasta el momento el último en clasificar a la Copa Sudamericana.

Mirá cómo quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la derrota de Peñarol

