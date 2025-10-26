Dólar
El Observador / Fútbol / SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Atenas, Colón, Deportivo Maldonado y Tacuarembó jugarán los playoffs de la Segunda División Profesional

Se terminó la fase regular de la Segunda División Profesional donde se definieron los cuatro que jugarán playoffs, instancia que no pudieron alcanzar equipos como Fénix o Rentistas

26 de octubre 2025 - 17:06hs
Foto: @SegundaAUF

Fénix y Atenas

Foto: @SegundaAUF

La Segunda División Profesional definió este domingo el orden de los playoffs que definirá el tercer y último ascenso para la temporada 2026 de Primera División.

Posteriormente quedó conformado el orden de los playoffs con Atenas primero, Colón segundo, Deportivo Maldonado tercero y Tacuarembó cuarto.

Atenas jugará contra Tacuarembó y Colón lo hará con Deportivo Maldonado, en régimen de ida y vuelta y con localías, definiendo en casa las series el mejor ubicado en la Tabla Anual (Atenas y Colón). Los ganadores jugarán una final en las mismas condiciones. El campeón de los playoffs ascenderá con Albion y Central Español.

Rampla Juniors
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Histórico y doloroso: Rampla Juniors descendió por primera vez, en 111 años, a la Divisional C, cerrando una temporada oscura

el dolor por el descenso de rampla juniors de su expresidente ignacio duran y su critica a la sad: nos destrozaron. se cagaron en todo
FÚTBOL URUGUAYO

El dolor por el descenso de Rampla Juniors de su expresidente Ignacio Durán y su crítica a la SAD: "Nos destrozaron. Se cagaron en todo"

Ya se sabe que la temporada 2026 de Segunda tendrá a River Plate como uno de los tres descendidos de Primera, y Paysandú FC y Huracán FC como los ascendidos.

La fecha arrancó el viernes cuando Oriental de La Paz le ganó 2-1 a Rentistas con goles de Cristian Lima y Gastón Colmán contra uno de Sebastián Gorga.

Ese triunfo no le alcanzó a Oriental porque por saldo de goles no le daba para desplazar de zona de playoffs a Deportivo Maldonado y Tacuarembó. Este último ya tenía la plaza asegurada como campeón del Torneo Competencia.

Tacuarembó empató el sábado 0-0 con Uruguay Montevideo en el Obdulio Varela.

Este domingo, Fénix cerró una discreta temporada perdiendo de local 2-1 con Atenas, de notable campaña.

Los goles fueron de Ramiro Quintana y Agustín Da Rocha contra uno de Santiago Franca.

Deportivo Maldonado escaló en la tabla de posiciones y evitó a Atenas al empatar 1-1 con La Luz. Los goles fueron de Nicolás Toloza para los fernandinos y Juan Martín Gonella para los merengues de Aires Puros.

La fecha se cerró en el Parque Palermo con el duelo entre Colón y Cerrito.

Colón ganó 1-0 con gol de Lucas Espinosa.

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional

Equipo Puntos
Albion 61
Central Español 58
Atenas 57
Colón 54
Deportivo Maldonado 51 (+14)
Tacuarembó 51 (+7)
Oriental 50
Rentistas 44
Fénix 43
La Luz 31
Rampla Juniors 28
Cerrito 26
Artigas 26
Uruguay Montevideo 26

Artigas y Rampla Juniors descendieron.

Artigas solo duró una temporada en Primera tras ascender de la Divisional C mientras que Rampla, que provenía de Primera, sumó un segundo descenso consecutivo, y bajó por primera vez en sus 111 años de historia a la C.

La Luz conservó la categoría pero arrancará comprometido la temporada próxima al igual que Uruguay Montevideo y Cerrito, equipos a los que superó en la Tabla Anual esta temporada, pero por escaso margen.

Insólitamente, el partido entre Artigas y Rampla, que debían enfrentarse en esta última fecha, no se jugó aduciendo razones de seguridad en el caso de Rampla y de logística en el caso de Artigas.

Temas:

Segunda División Profesional tabla de posiciones Atenas

