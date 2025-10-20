El dolor por el descenso de Rampla Juniors de su expresidente Ignacio Durán y su crítica a la SAD: "Nos destrozaron. Se cagaron en todo"

El expresidente de Rampla Juniors, Ignacio Durán , lamentó el descenso del club picapiedra a la Divisional C, tras consumarse este domingo la histórica caída del equipo del Cerro a la tercera categoría del fútbol uruguayo.

Como informó Referí, tras perder 1-0 en su visita a Atenas de San Carlos, Rampla Juniors perdió la categoría en la Segunda División Profesional, baja por segunda temporada consecutiva y deberá jugar por primera vez en su historia en la C.

Fue un duro golpe para los hinchas picapiedras, quienes en la temporada vieron como su equipo pasó de la expectativa por la llegada de la SAD de Foster Gillet, a decepcionar y no encontrarle el rumbo y finalmente perder la categoría.

Tras el descenso, Durán, expresidente de Rampla Juniors electo a mediados de 2018 y que dejó su cargo en agosto de 2019, lamentó lo ocurrido y cuestionó a la SAD que llegó al club para esta temporada.

“Nos destrozaron. Se cagaron en todo. No escucharon a nadie. Soberbios, inescrupulosos, mentirosos. Por suerte no voté esta vergüenza de SAD”, señaló en su cuenta de X.

Además, dijo que espera que el club se recupere. “No tengo dudas que nos vamos a levantar porque desde que tengo uso de razón mi abuelo me inculcó que Rampla es inmortal”.

Rampla Juniors perdió 1-0 en el Campus de Maldonado en la fecha 25, la penúltima de la Segunda División Profesional, y perdió la categoría bajando por primera vez en sus 111 años de historia a la Divisional C.

Convertida en sociedad anónima deportiva en diciembre del año pasado, Rampla se armó hasta los dientes para este 2025 con el desembarco de los capitales de Foster Gillett.

Sin embargo, el equipo que se armó y la contratación del argentino Leandro Somoza como entrenador, no dieron resultados y el equipo tuvo un pésimo inicio de temporada.

En el debut, Rampla perdió 8-0 contra Colón y luego tuvo que esperar 11 derrotas para conseguir, ante Colón, su primer triunfo en la temporada.

Después llegó Mario Saralegui que no pudo enderezar el barco. El picapiedra peleó contra un combativo La Luz, muy mejorado desde que Carlos Canobbio asumió en lugar de Darlyn Gayol, y los de Aires Puros lograron salvarse.

Atenas ganó 1-0 con gol de César Nunez, aseguró su lugar en playoffs e impidió (o al menos aplazó) el ascenso directo de Central Español.