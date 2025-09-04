Dólar
"Cuatro pillos le robaron la plata" a Foster Gillett en Rampla Juniors: la fuerte denuncia que hizo Humberto Grondona sobre la situación de la SAD picapiedra

"Si vos llegás a un club, sociedad, gerenciamiento o comisión directiva, que te robás la plata y entrás con un Fiat 600 y te vas con un Mercedes, eso no funciona en ninguna parte del mundo", dijo Humberto Grondona

4 de septiembre 2025 - 9:37hs

Humberto Grondona sobre la situación en Rampla Juniors

Humberto Grondona, el entrenador argentino y hombre de fútbol que actualmente asesora a la SAD de Rampla Juniors, denunció que “cuatro pillos le robaron la plata” a Foster Gillett, el empresario internacional que llegó al club para administrar al equipo en esta temporada 2025 y con un ambicioso plan a largo plazo.

El conjunto picapiedra, que juega en Segunda división, no ha obtenido los resultados que se esperaban luego de la expectativa que generó la llegada de un grupo internacional con un proyecto millonario.

“No tienen que comparar lo que yo estoy viviendo acá con Foster Gillett a lo que puede llegar a ser Foster Gillett en Estudiantes”, dijo, a +D del canal de streaming 1.21, mencionando que el empresario también se acercó a Estudiantes De la Plata antes de hacerlo en Rampla.

“Acá (en Rampla) nosotros estamos acomodando algo, que al hombre le robaron la plata, llegaron cuatro pillos y le robaron la plata, le dijeron que habían armado un equipo para campeón y hoy estamos zafando porque se limpió gente, se trajo tres o cuatro jugadores que acomodaron la historia y costó, y va a costar y estamos abajo”, dijo Grondona, hijo de Julio Grondona, quien fuera histórico presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y vice de la FIFA.

“Pero no es lo mismo. Y ha bajado la plata porque tiene que de a poco ir bajando la plata porque no se puede estar tres meses sin cobrar”, agregó.

Su opinión sobre las SAD

Con respecto a la situación de Gillett con el club argentino, señaló: “El arreglo que él ha hecho en Estudiantes de la Plata lo desconozco. Sé que acercó a Medina, sé que acercó a Faría (dos jugadores que fueron fichados por EDLP), por lo que a mí me cuentan, pero eso no es lo que a mí me interesa”.

“A mí me interesa que si llega un capital de afuera sin lastimar al socio del club o sin lastimar la historia del club y te aporta en un buen convenio, jugadores de categoría como hace Brasil permanentemente, bienvenido”, agregó.

“Creo que a Flamengo le llegó un sponsor hace días y fortuna le va. Creo que es un tema esto de apuestas. Eso te permite hacer un plantel competitivo. Después, el contrato o el convenio lo verá la dirigencia del club con esta gente que quiere aportar. Y yo viví gerenciamientos, viví comisiones directivas y viví pequeñas sociedades anónimas (SAD). El gerenciamiento es una encubierta de la sociedad anónima”, explicó.

“Si vos no te robás la plata…”

Por último, Grondona destacó que un aspecto “clave” para que un proyecto deportivo funcione.

“Pero muchachos, acá hay un secreto y es clave: Si vos no te robás la plata, todo sistema o toda organización sirve”, dijo.

Ahora, si vos llegás a un club, sociedad, gerenciamiento o comisión directiva, que te robás la plata y entrás con un Fiat 600 y te vas con un Mercedes, eso no funciona en ninguna parte del mundo. Y esa es la realidad”, señaló.

