La formación, con seis bajas y varios cambios, que prepara Marcelo Bielsa en la selección uruguaya para enfrentar a Perú por Eliminatorias

El entrenador de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa , preparó al equipo con el que jugará frente a Perú el jueves por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026 con ajustes en la formación por las bajas que tiene en el equipo.

El técnico no tendrá a seis habituales titulares , tres de ellos por suspensión: Nahitan Nández, Ronald Araujo y Darwin Núñez . Los dos primeros por acumulación de tarjetas amarillas y el goleador porque termina de cumplir la sanción que le aplicaron en la Copa América del año pasado.

Maximiliano Araújo de la selección de Uruguay ante Paraguay por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026

Y serán bajas por lesiones: Josema Giménez, Nicolás de la Cruz y Maximiliano Araújo .

Los tres fueron descartados por razones físicas y la situación más compleja es la de De la Cruz, quien no juega en la selección desde marzo (ante Argentina). Además, tras la Copa América de junio-julio 2024 solo estuvo en dos de los últimos 10 encuentros de la celeste. En los otros ocho se ausentó por lesión.

Sin medio equipo que habitualmente es titular, Bielsa se enfoca en su segunda opción de cada uno de esos futbolistas.

En el lateral derecho ante la ausencia de Nández va por su alternativa, Guillermo Varela.

En la zaga, sin los dos titulares Araujo y Giménez, recurre a Sebastián Cáceres y Mathías Olivera.

Para el extremo izquierdo no tiene un suplente natural para Maxi Araújo, y apela a utilizar a Brian Rodríguez por esa zona.

Brian Rodríguez, Ronald Araujo y Darwin Núñez escuchan a Federico Valverde en el hotel de la selección de Uruguay en esta Copa América 2024

Bielsa ya utilizó al jugador de América en ese lugar. Lo hizo debutar como extremo izquierdo en el primer partido del entrenador argentino en la selección, frente a Nicaragua en junio 2023, cuando disputó 90 minutos y convirtió un gol. Brian Rodríguez estuvo en 10 partidos con el entrenador argentino y solamente dos veces fue por izquierda. En las otras ocasiones fue como extremo derecho o volante ofensivo.

De todas formas, Brian Rodríguez tiene todas las credenciales para jugar por izquierda, un lugar en el campo que le queda perfecto y que lo tiene como protagonista en el fútbol mexicano.

En la actual temporada jugó cinco de los siete partidos como extremo izquierdo con tres goles y dos asistencias, en 2024-2025 disputó 28 de los 31 con 10 goles y nueve asistencias y en 2023-2024 fueron 30 de 33.

Uruguay vs Argentina Eliminatorias Federico Valverde.jpeg Federico Valverde es un puntal de la selección uruguaya FOTO: LEONARDO CARREÑO

La otra novedad que presentaría el equipo es la salida de Manuel Ugarte, quien no es titular en Manchester United. Esto implica que el entrenador plantea un mediocampo con Valverde-Bentancur-De Arrascaeta.

El 10 de Flamengo está pasando por un gran momento y está pidiendo titularidad en la formación del entrenador argentino.

En este escenario y con los trabajos que hizo Bielsa en el Complejo de la AUF en la preparación del encuentro, el equipo para enfrentar a Perú se perfila con Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Olivera.

En el banco de suplentes 13 de estos 14 jugadores: los goleros Santiago Mele y Franco Israel; al lateral derecho José Luis Rodríguez y por izquierda a Joaquín Piquerez y Juan Manuel Sanabria; al zaguero Santiago Bueno; a los volantes Manuel Ugarte, Emiliano Martínez y Rodrigo Zalazar; a los extremos derechos Cristian Olivera, Ignacio Laquintana y Kevin Amaro y al centrodelantero Federico Viñas.