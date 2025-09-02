Darwin Núñez está listo para volver a jugar con la selección uruguaya el martes ante Chile, mientras Al-Hilal lo anotó en la Champions League de Asia y debuta en dos semanas

Darwin Núñez volvió a entrenar este martes con la selección uruguaya en el Complejo Uruguay Celeste, más allá de que aún no podrá jugar este jueves ante Perú por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 por suspensión, pero sí podrá hacerlo el martes 9 de setiembre en Santiago ante Chile por el último encuentro de las mismas. En tanto, su club, Al-Hilal, lo anotó en la lista de buena fe de la Champions League de Asia y debuta en dos semanas.
