Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Darwin Núñez está listo para volver a jugar con la selección uruguaya el martes ante Chile, mientras Al-Hilal lo anotó en la Champions League de Asia y debuta en dos semanas

Darwin Núñez tendrá mucha actividad en setiembre, ya que por un lado está pronto para volver con Uruguay el martes ante Chile por Eliminatorias, mientras Al-Hilal lo anotó en la Champions League de Asia y debuta en dos semanas

2 de septiembre 2025 - 16:31hs
Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League

Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League

Darwin Núñez volvió a entrenar este martes con la selección uruguaya en el Complejo Uruguay Celeste, más allá de que aún no podrá jugar este jueves ante Perú por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 por suspensión, pero sí podrá hacerlo el martes 9 de setiembre en Santiago ante Chile por el último encuentro de las mismas. En tanto, su club, Al-Hilal, lo anotó en la lista de buena fe de la Champions League de Asia y debuta en dos semanas.

El pasado viernes 29 de agosto, el uruguayo debutó con su equipo, pero por la Saudi Pro League, la liga de Arabia Saudita.

Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay   
ELIMINATORIAS

Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

Pablo Alcoba y su gemelo, Mateo Alcoba, fueron llamados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

¿Quiénes son los hermanos gemelos Pablo y Mateo Alcoba citados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya?

Allí, el delantero convirtió un gol, pero luego de consultas con el VAR, se lo anularon por una falta previa del serbio Sergej Milinkovic-Savic.

De todas maneras, le ganaron 2-0 a Al-Riyadh para comenzar de buena manera.

Se viene la Champions de Asia para Darwin Núñez

Al-Hilal, su flamante club, informó en las últimas horas la lista de buena fe del equipo para lo que será la participación en la Champions League de Asia.

En la misma, Darwin Núñez aparece con el número 7, el mismo con el que jugó en su debut en la Saudi Pro League.

Y ya en dos semanas, el martes 16 de setiembre, el uruguayo y su equipo jugarán su primer partido por su grupo.

Enfrentarán como locales en el Kingdom Arena a Al-Duhail de Qatar a la hora 15.15 de ese día.

Temas:

Darwin Núñez Al Hilal selección uruguaya Chile Perú Champions League Asia Eliminatorias

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Viña
ELIMINATORIAS

Los 27 convocados de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay para la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Chile

Hinchas de Uruguay con bandera de Marcelo Bielsa
ELIMINATORIAS

AUF regala entradas para el partido Uruguay vs Perú; mirá cuántos boletos se han vendido para el último partido de la selección en el Centenario por las Eliminatorias

Gonzalo Carneiro de Nacional
NACIONAL

Pase a Peñarol, peleas y malos tratos con el DT: los rumores sobre Gonzalo Carneiro que Sebastián Eguren negó y la aclaración de lo que pasó con el delantero de Nacional

Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Los resultados que necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026 este jueves ante Perú

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos