Darwin Núñez está listo para volver a jugar con la selección uruguaya el martes ante Chile, mientras Al-Hilal lo anotó en la Champions League de Asia y debuta en dos semanas

Darwin Núñez volvió a entrenar este martes con la selección uruguaya en el Complejo Uruguay Celeste, más allá de que aún no podrá jugar este jueves ante Perú por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 por suspensión, pero sí podrá hacerlo el martes 9 de setiembre en Santiago ante Chile por el último encuentro de las mismas. En tanto, su club, Al-Hilal, lo anotó en la lista de buena fe de la Champions League de Asia y debuta en dos semanas.

El pasado viernes 29 de agosto, el uruguayo debutó con su equipo, pero por la Saudi Pro League, la liga de Arabia Saudita.

El encuentro se jugó ante un imponente estadio que lució repleto.

Allí, el delantero convirtió un gol, pero luego de consultas con el VAR, se lo anularon por una falta previa del serbio Sergej Milinkovic-Savic.

De todas maneras, le ganaron 2-0 a Al-Riyadh para comenzar de buena manera.

Se viene la Champions de Asia para Darwin Núñez

Al-Hilal, su flamante club, informó en las últimas horas la lista de buena fe del equipo para lo que será la participación en la Champions League de Asia.

En la misma, Darwin Núñez aparece con el número 7, el mismo con el que jugó en su debut en la Saudi Pro League.

Y ya en dos semanas, el martes 16 de setiembre, el uruguayo y su equipo jugarán su primer partido por su grupo.

Enfrentarán como locales en el Kingdom Arena a Al-Duhail de Qatar a la hora 15.15 de ese día.