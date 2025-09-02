Los nueve jugadores de este plantel de la selección uruguaya que se perderán el último partido de Eliminatorias ante Chile, si ven una tarjeta amarilla

Federico Valverde, una de las figuras actuales de la selección de Uruguay

La selección uruguaya está lista para jugar el primer partido de esta doble fecha FIFA de setiembre este jueves a la hora 20,30 en el Estadio Centenario contra el combinado de Perú, por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en el que se juega la clasificación. Nueve futbolistas de este plantel (más otros cinco que no vinieron en esta convocatoria), arrastran una amarilla, y en caso de ver otra, no estarán ante Chile el martes 9.

Nueve de los futbolistas de Marcelo Bielsa, arrastran una tarjeta amarilla, por lo que en caso de ver otra este jueves contra Perú, se perderán el encuentro final de las Eliminatorias el martes 9 en Santiago ante Chile.

Ellos son Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela, Mathías Olivera, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

. LIMA (PERÚ), 11/10/2024.- Sergio Peña (d) de Perú disputa un balón con Guillermo Varela de Uruguay este viernes, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre Perú y Uruguay en el estadio Nacional de Perú en Lima (Perú). Sergio Peña de Perú ante Guillermo Varela de Uruguay FOTO: EFE

Por su parte, en el último encuentro jugado por Uruguay por las Eliminatorias para el Mundial 2026, Nahitan Nández y Ronald Araujo volvieron a ver una tarjeta amarilla, por lo que no podrán estar el jueves cuando la celeste enfrente a Perú y de ganar o empatar, clasifique a la próxima edición de la Copa del Mundo.

Estos dos sí podrán estar contra Chile el martes, al igual que se dará el regreso de Darwin Núñez, tras cumplir cinco compromisos de suspensión por los incidentes protagonizados con los hinchas colombianos tras la semifinal de la Copa América del año pasado en Estados Unidos.

Es importante aclarar que luego del compromiso contra los chilenos, todas las tarjetas amarillas acumuladas, se eliminarán y así pueden ir los futbolistas sin suspensión al Mundial 2026.