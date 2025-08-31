Dólar
El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Los dos jugadores que se pierden el partido del jueves ante Perú en el que la selección uruguaya puede clasificar al Mundial 2026

31 de agosto 2025 - 14:52hs
Marcelo Bielsa terminó la práctica de la selección uruguaya a las carcajadas, ante la mirada atenta de Ronald Araujo
La selección uruguaya ya comenzó a trabajar este domingo con cinco futbolistas en el Complejo Uruguay Celeste de cara a lo que será la doble fecha FIFA de setiembre contra Perú y Chile por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. En el encuentro contra los peruanos del jueves que viene, la celeste ya puede clasificar a la Copa del Mundo, pero no podrán estar Nahitan Nández, ni Ronald Araujo, ambos suspendidos por doble amonestación.

Los celestes ya cuentan con los primeros cinco jugadores, cuatro de ellos, llegados este domingo desde el exterior.

Nández y Ronald Araujo ausentes

En el último encuentro jugado por Uruguay por las Eliminatorias para el Mundial 2026, Nahitan Nández y Ronald Araujo volvieron a ver una tarjeta amarilla, por lo que no podrán estar el jueves a la hora 20.30 en el Estadio Centenario cuando la celeste enfrente a Perú y de ganar, clasifique a la próxima edición de la Copa del Mundo.

Bielsa salió un rato del fútbol y envió un mensaje a unos niños
SELECCIÓN URUGUAYA

La gran sorpresa de Marcelo Bielsa en la lista de la selección uruguaya para los partidos ante Perú y Chile por Eliminatorias

Luis Suárez y Lionel Messi
LEAGUES CUP

¿A qué hora juega Inter Miami vs Seattle Sounders hoy con Luis Suárez y Lionel Messi por la final de la League Cup y dónde verlo?

20241015 Nahitan Nández Uruguay, Ecuador, Eliminatorias. Foto Leonardo Carreño (1).jpeg
De esta manera, es un gran reto para Marcelo Bielsa, ya que deberá modificar la zona derecha de la defensa uruguaya.

Luego de Perú vendrá el último encuentro por Eliminatorias contra Chile -ya eliminado- en Santiago.

Allí podrán volver Nández y Araujo, a los que se sumará Darwin Núñez, quien terminará sus cinco partidos de suspensión de la pasada Copa América, contra los peruanos.

20240706 SOC-SPO-URUGUAY-V-BRAZIL-CONMEBOL-COPA-AMERICA-USA-2024 LAS VEGAS, NEVADA - JULY 06: Ronald Araujo of Uruguay reacts after suffering an injury during the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Uruguay and Brazil at Allegiant Stadi
No obstante, hay otros 14 futbolistas celestes que cuentan con una amonestación.

Es importante aclarar que luego del compromiso contra los chilenos, todas las tarjetas amarillas acumuladas, se eliminarán y así pueden ir los futbolistas sin suspensión al Mundial 2026.

