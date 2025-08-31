Dólar
¿A qué hora juega Inter Miami vs Seattle Sounders hoy con Luis Suárez y Lionel Messi por la final de la League Cup y dónde verlo?

Se viene un partidazo y los dos astros rioplatenses pueden ganar su primer título internacional con este club

31 de agosto 2025 - 17:39hs
Luis Suárez jugará su primera final de carácter internacional con Inter Miami contra otro equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, Seattle Sounders, por lo que será el encuentro decisivo de la Leagues Cup, un torneo que reunió a los mejores clubes de ese país y de México.

Tanto el uruguayo como Lionel Messi, su compañero y amigo, irán por su primer título internacional con esta camiseta.

¿Cuándo juega Inter Miami vs Seattle Sounders con Luis Suárez y Lionel Messi por la final de la Leagues Cup?

Inter MIami enfrentará a Seattle Sounders por la final de la Leagues Cup.

El partido entre ambos equipos se disputará este domingo 31 de agosto en el Lumen Field.

¿A qué hora juega Inter Miami vs Seattle Sounders con Luis Suárez y Lionel Messi por la final de la Leagues Cup y dónde verlo?

El encuentro se jugará a la hora 21.

El partido será transmitido por Apple TV no disponible en Uruguay.

