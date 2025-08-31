Luis Suárez jugará su primera final de carácter internacional con Inter Miami contra otro equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, Seattle Sounders, por lo que será el encuentro decisivo de la Leagues Cup, un torneo que reunió a los mejores clubes de ese país y de México.
¿A qué hora juega Inter Miami vs Seattle Sounders hoy con Luis Suárez y Lionel Messi por la final de la League Cup y dónde verlo?
Se viene un partidazo y los dos astros rioplatenses pueden ganar su primer título internacional con este club; ¿A qué hora juega Inter Miami vs Seattle Sounders hoy con Luis Suárez y Lionel Messi por la final de la League Cup y dónde verlo?