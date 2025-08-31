Un golazo de Gonzalo Petit le dio la victoria en la hora a Mirandés contra Granada en España; mirá el video

El delantero uruguayo Gonzalo Petit fue determinante para la victoria de su equipo, Mirandés, que faltando 5 minutos para el final le ganó como visitante 2-1 a Granada, uno de los grandes clubes de la Segunda división española, y que es candidato a ascender.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El ex Nacional ingresó en el segundo tiempo y casi en la hora le dio el triunfo a su nuevo equipo, en el cual está a préstamo desde Betis de LaLiga de España.

El golazo de Petit Gonzalo Petit comenzó esta vez como suplente en Mirandés, a diferencia de lo que había sido su última actuación.

El delantero ingresó a los 76 minutos y en nueve, anotó el segundo para el 2-1.

Todo nació de manera insólita desde un lateral larguísimo y Petit saltó más alto que todos para darle la victoria al conjunto visitante que sigue trepando en la tabla de posiciones.