El delantero uruguayo Gonzalo Petit fue determinante para la victoria de su equipo, Mirandés, que faltando 5 minutos para el final le ganó como visitante 2-1 a Granada, uno de los grandes clubes de la Segunda división española, y que es candidato a ascender.
Un golazo de Gonzalo Petit le dio la victoria en la hora a Mirandés contra Granada en España; mirá el video
