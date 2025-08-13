Confirmado: Thiago Helguera jugará junto a su excompañero de Nacional y la selección uruguaya sub 20 Gonzalo Petit

Mirandés de España continúa reforzando su plantel para la presente temporada con la incorporación de Thiago Helguera , centrocampista uruguayo ex Nacional que llega cedido por el portugués Sporting Clube de Braga hasta final de campaña y se sumará de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico rojillo.

Thiago Helguera es un joven futbolista de 19 años con un perfil completo y un notable despliegue físico .

Puede actuar tanto en la base del centro del campo como en posiciones más avanzadas, lo que le convierte en una pieza versátil para el esquema del Mirandés, equipo que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español) y que, en la pasada campaña, se quedó a las puertas del ascenso a Primera.

Con una clara vocación ofensiva y compromiso en labores defensivas, su llegada supone un impulso de calidad para la medular del Mirandés.

Formado en las categorías inferiores de Nacional, Helguera despertó el interés del fútbol europeo y en el verano de 2024 firmó por el Sporting de Braga y ahora llega al Mirandés con la ilusión de debutar en el fútbol profesional español y aportar su talento en la categoría de plata del fútbol español.

El reencuentro con Gonzalo Petit

Internacional habitual en las categorías inferiores de la selección uruguaya, el nuevo jugador del Mirandés ha sumado cerca de 30 internacionalidades entre la sub 15, sub 17 y sub 20.

Thiago Helguera, Gonzalo Petit y Renzo Machado Foto: Edilzon Gamez / AFP

Precisamente en esta última coincidió con el ex Nacional Gonzalo Petit, quien también se ha incorporado recientemente al club, cedido por Betis, y con quien compartirá vestuario una vez más.

Con su llegada, el Mirandés continúa apostando por la juventud, el talento y el crecimiento deportivo, reforzando su proyecto para esta exigente temporada.

