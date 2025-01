Gonzalo Petit: la sociedad y "amistad" con Thiago Helguera formada en Nacional que hoy disfruta la sub 20 de Uruguay y lo que dijo sobre su posición en la cancha

Este miércoles Uruguay enfrenta a Perú en su tercer partido por el Sudamericano.

Consultado por si buscará ser uno de los goleadores del torneo, Petit dijo que no es su principal meta.

“Siempre pongo como principal el objetivo grupal, que es primero clasificar al Mundial y después todo lo que sigue, ganar el Sudamericano y hacer un buen Mundial”, dijo, pensando en el torneo que se jugará este año en Chile.

Uruguay's forward #10 Gonzalo Petit celebrates scoring his team's second goal next to Paraguay's defender #05 Lucas Quintana during the 2025 South American U-20 football championship match between Uruguay and Paraguay at the Metropolitan of Lara stadium i

Gonzalo Petit en el Sudamericano sub 20

Foto: AFP