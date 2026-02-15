El nuevo gol de Gonzalo Petit para que Granada de España lograra una gran victoria ante Valladolid; mirá el video

El exdelantero de Nacional, Gonzalo Petit , quien se fue a España contratado por Betis y estuvo a préstamo en Mirandés de la Segunda división de ese país, a principios de enero pasó a jugar en Granada y este sábado convirtió un nuevo tanto para su nuevo club.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El conjunto granadino jugó como local en el Estadio Nuevo Los Cármenes y goleó 5-1 a Valladolid.

Mirandés se encontraba en zona de descenso de la Segunda división española a la Segunda B (lo que sería la Tercera división de ese país), por lo que Betis decidió aprovechar el mercado de pases de enero y lo cambió para Granada.

Gonzalo Petit, de a poco, continúa mostrando de a poco su impronta en España.

PEÑAROL El posteo de Abel Hernández, quien terminó su tratamiento en Barcelona y vuelve a Montevideo para entrenar en Peñarol

NACIONAL El jugador que conoce muy bien Jadson Viera y por el que va Nacional tras la posibilidad de que se vaya Christian Oliva a Santos de Brasil

Este sábado anotó un nuevo tanto para Granada en la goleada sobre Valladolid.

Petit fue titular y a los 29 minutos anotó el tercer gol para el transitorio 3-0.

Sobre los 60 minutos, el técnico Pacheta, lo reemplazó para darle algo de descanso.

El exdelantero de Nacional lleva anotados cinco goles, y este es el primero con Granada en los cinco encuentros que lleva jugados este año. También tiene una asistencia en su pasaje por Mirandés.

"La valoración es muy positiva, tanto en lo personal como en lo grupal, más que nada porque precisábamos de esta victoria y se dio por esta diferencia".

Consultado por su gol, no ocultó su alegría y dijo que espera que lleguen más.

"Ojalá que sí. Estaba ansioso por eso y esto me da tranquilidad, confianza y más por hacerlo acá en casa", sostuvo.