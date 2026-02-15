Inumet actualizó su alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes": las localidades afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó su alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes" que afecta varios departamentos de todo el país.
La advertencia de meteorología responde a una "perturbación atmosférica" asociada a una "masa de aire húmeda e inestable" que afecta el país generando "tormentas". En algunas zonas las lluvias podrían ser "puntualmente fuertes".
"Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", informaron desde Inumet.
La advertencia entró en vigencia en horas del mediodía y será actualizada a las 16:00 o ante cambios significativos.
Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:
Cerro Largo: Arévalo y Esperanza.
Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.
Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupa, Cerro Chato, Fray Marcos, Nico Pérez, Reboledo y San Gabriel.
Lavalleja: Blanes Viale, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.
Maldonado: Aiguá.
Paysandú: Tambores.
Salto: Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín y Saucedo.
Tacuarembó: Achar, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Treinta y Tres: Cerro Chato, Santa Clara de Olimar y Valentines.