Tormentas, actividad eléctrica y granizo: videos muestran efectos del temporal en el interior del país

Desde la noche de este miércoles, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había advertido que se podrían registrar precipitaciones y tormentas en varias zonas del país. El pronóstico se cumplió y durante la jornada se reportaron lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de árboles y caída de granizo en distintos puntos del interior.
Las condiciones inestables afectaron principalmente a los departamentos de Florida, Flores, Rocha, Canelones y Treinta y Tres, donde se registraron chaparrones de variada intensidad y rachas de viento asociadas a las tormentas, según se puede ver en distintos videos compartidos en redes sociales por la cuenta @Estacion_bcp y del meteorólogo independiente Matías Mederos.
Lluvias intensas y granizo en el interior
En localidades de Florida y Flores se reportaron acumulados importantes en cortos períodos de tiempo y caída de granizo. Vecinos difundieron imágenes de precipitaciones abundantes y descargas eléctricas durante la noche.
En Rocha y Treinta y Tres, además de las lluvias y caída de granizo en algunos puntos, hubo fuertes vientos. También en zonas de Canelones se observaron tormentas fuertes, con ráfagas que acompañaron los núcleos más activos.
Advertencia de Inumet y evolución del sistema
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta, amarilla y naranja, por tormentas fuertes. De acuerdo a lo explicado por Meteorología en su página web, las alertas responden a un "frente semi-estacionario que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas".
En tal sentido, advirtió que en zonas de tormentas "se podrán registrar lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes".