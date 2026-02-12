Tormentas, actividad eléctrica y granizo: videos muestran efectos del temporal en el interior del país

Desde la noche de este miércoles, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había advertido que se podrían registrar precipitaciones y tormentas en varias zonas del país. El pronóstico se cumplió y durante la jornada se reportaron lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de árboles y caída de granizo en distintos puntos del interior.

Las condiciones inestables afectaron principalmente a los departamentos de Florida, Flores, Rocha, Canelones y Treinta y Tres , donde se registraron chaparrones de variada intensidad y rachas de viento asociadas a las tormentas, según se puede ver en distintos videos compartidos en redes sociales por la cuenta @Estacion_bcp y del meteorólogo independiente Matías Mederos.

En localidades de Florida y Flores se reportaron acumulados importantes en cortos períodos de tiempo y caída de granizo. Vecinos difundieron imágenes de precipitaciones abundantes y descargas eléctricas durante la noche.

En Rocha y Treinta y Tres, además de las lluvias y caída de granizo en algunos puntos, hubo fuertes vientos. También en zonas de Canelones se observaron tormentas fuertes, con ráfagas que acompañaron los núcleos más activos.

GRANIZO | Granizo de gran tamaño hace minutos entre Tala y Castellanos, Canelones, produciendo daños importantes en la zona

Fotos vía Samu.

— Mati Mederos (@MatiMederosURU) February 12, 2026

#Uruguay | Impresionante momento en Rocha: una familia captó el instante exacto de una fuerte caída de granizo de gran tamaño, que golpeó con extrema intensidad el techo de su casa.

— Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) February 12, 2026

Destrozos el #Granizo en Cebollati, Rocha #Uruguay

Hay techos con grandes destrozos y se reportan la muerte de un perro por el granizo

— Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) February 12, 2026

#Uruguay \ Ruta 17, tramo Treinta y Tres – La Charqueada.

De acuerdo a lo reportado por vecinos del lugar, en el área se registraron ráfagas de viento y caída de granizo.

En Cebollatí vecinos reportan a Mega que la caída de granizo fue mas intensa.

— Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) February 12, 2026

GRANIZO | Granizo de varios tamaños hace minutos en Paso de Dura, Maldonado

Foto vía Gustavo Curbelo

— Mati Mederos (@MatiMederosURU) February 12, 2026

Advertencia de Inumet y evolución del sistema

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta, amarilla y naranja, por tormentas fuertes. De acuerdo a lo explicado por Meteorología en su página web, las alertas responden a un "frente semi-estacionario que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas".

En tal sentido, advirtió que en zonas de tormentas "se podrán registrar lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes".