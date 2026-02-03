Dólar
Nacional / CLIMA

Inumet emitió una alerta naranja por "tormentas puntualmente fuertes": las localidades afectadas

Según meteorología, la advertencia es producto de una "perturbación atmosférica que afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos"

3 de febrero 2026 - 17:25hs
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó su alerta meteorológica y la elevó a nivel naranja, por "tormentas puntualmente fuertes" que afectan algunos departamentos del país.

Según meteorología, la advertencia es producto de una "perturbación atmosférica que afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos".

"Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", informaron.

La alerta comenzó a regir desde las 16:30 horas y será actualizada a las 18:30 horas o ante cambios significativos.

Principales localidades afectadas por la alerta naranja:

Colonia: todo el departamento.

San José: Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.

Inumet tormentas Alerta amarilla alerta naranja

