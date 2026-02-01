Dólar
/ Nacional / CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 1° de febrero

Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 12 °C y máximas de 33 °C según la región

1 de febrero 2026 - 9:40hs
Se espera un día soleado y caluroso en Montevideo
Se espera un día soleado y caluroso en Montevideo Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 1°de febrero una jornada con cielo claro a algo nuboso en gran parte del país, con probables precipitaciones en varias regiones durante la mañana y presencia de nieblas y neblinas. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 12 °C y máximas de 33 °C según la región, con vientos del sector este que rotarán hacia el sur y noreste, alcanzando rachas de hasta 50 km/h.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 16 °C y la máxima alcanzará los 29 °C.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. Se esperan probables precipitaciones y presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sector este, a velocidades de 10 a 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche el cielo se mantendrá claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y vientos que alcanzarán rachas de hasta 40 km/h.

Este

En la región este, Inumet prevé una mínima de 12 °C y una máxima de 30 °C.

La mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con precipitaciones escasas y presencia de nieblas y neblinas.

Para la tarde y la noche se esperan condiciones algo nubosas y nubosas, con períodos de claro. Habrá precipitaciones escasas y presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento tendrá con intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Suroeste

En el suroeste del país, la mínima será de 16 °C y la máxima trepará hasta los 33 °C.

Durante la mañana se prevé cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento será del sector este de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche el cielo continuará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro.

Centro-Sur

Para el centro-sur, Inumet anuncia una jornada con mínima de 15 °C y máxima de 32 °C.

La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, probables precipitaciones y presencia de nieblas y neblinas. El viento será de 10 a 30 km/h.

Durante la tarde y la noche persistirá el cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro.

Noreste

En el noreste del país, la mínima será de 14 °C y la máxima alcanzará los 32 °C.

Durante la mañana se prevé cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, probables precipitaciones y presencia de nieblas y neblinas.

En la tarde y noche el cielo continuará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y presencia de neblinas. El viento rotará del suroeste al sureste y este, con velocidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

