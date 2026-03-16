Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 16 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 16 de marzo una jornada con altas temperaturas, nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas en distintas zonas del país.
Montevideo y área metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana la temperatura mínima prevista es de 20 °C y la máxima alcanzará los 34 °C.
Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con vientos del noreste entre 10 y 30 km/h y rachas de entre 40 y 50 km/h.
Para la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, con condiciones algo nubosas a nubosas y baja probabilidad de tormentas aisladas, en una jornada marcada por altas temperaturas. El viento será del sector este entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 o 60 km/h.
Este
En el este del país, la mínima prevista es de 18 °C y la máxima de 33 °C.
Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, además de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.
Hacia la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con probable formación de tormentas aisladas y altas temperaturas. El viento será del noreste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras.
Oeste
Para el oeste, Inumet prevé una mínima de 20 °C y una máxima de 36 °C, la temperatura más alta del país para la jornada.
En la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y baja probabilidad de tormentas aisladas. El viento soplará del noreste al norte entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, además de períodos de variables entre 0 y 20 km/h.
Durante la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con probable formación de tormentas aisladas y altas temperaturas. El viento rotará del sector norte al este entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras y períodos de variables entre 10 y 20 km/h.
Norte
En el norte del país se espera una mínima de 20 °C y una máxima de 34 °C.
Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, mientras que el viento será del noreste al norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Para la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con probable formación de tormentas aisladas y altas temperaturas. El viento soplará del norte y noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.