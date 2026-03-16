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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 16 de marzo

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura mínima prevista es de 20 °C y la máxima alcanzará los 34 °C, según Inumet

16 de marzo 2026 - 7:26hs
Se espera un día soleado y caluroso en Montevideo, aunque se advierte por lluvias en la tarde

Se espera un día soleado y caluroso en Montevideo, aunque se advierte por lluvias en la tarde

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 16 de marzo una jornada con altas temperaturas, nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas en distintas zonas del país.

Montevideo y área metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura mínima prevista es de 20 °C y la máxima alcanzará los 34 °C.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con vientos del noreste entre 10 y 30 km/h y rachas de entre 40 y 50 km/h.

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Para la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, con condiciones algo nubosas a nubosas y baja probabilidad de tormentas aisladas, en una jornada marcada por altas temperaturas. El viento será del sector este entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 o 60 km/h.

Este

En el este del país, la mínima prevista es de 18 °C y la máxima de 33 °C.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, además de neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Hacia la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con probable formación de tormentas aisladas y altas temperaturas. El viento será del noreste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras.

Oeste

Para el oeste, Inumet prevé una mínima de 20 °C y una máxima de 36 °C, la temperatura más alta del país para la jornada.

En la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y baja probabilidad de tormentas aisladas. El viento soplará del noreste al norte entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, además de períodos de variables entre 0 y 20 km/h.

Durante la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con probable formación de tormentas aisladas y altas temperaturas. El viento rotará del sector norte al este entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras y períodos de variables entre 10 y 20 km/h.

Norte

En el norte del país se espera una mínima de 20 °C y una máxima de 34 °C.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, mientras que el viento será del noreste al norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con probable formación de tormentas aisladas y altas temperaturas. El viento soplará del norte y noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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