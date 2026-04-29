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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 29 de abril

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura se ubicará entre una mínima de 8 °C y una máxima de 20 °C

29 de abril de 2026 7:32 hs
_LCM4979 Otoño rambla de Montevideo, tiempo libre (3).JPG

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 29 de abril una jornada con aumento de nubosidad y vientos intensos en varias zonas del país, con rachas que pueden alcanzar los 60 km/h, especialmente en áreas costeras.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura se ubicará entre una mínima de 8 °C y una máxima de 20 °C.

Durante la mañana se prevé un aumento de nubosidad con condiciones ventosas, con vientos del noroeste de entre 10 y 40 km/h y rachas de 50 a 60 km/h.

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Hacia la tarde y noche, el cielo estará algo nuboso a nuboso, con períodos de claro, y se mantendrán las condiciones ventosas. Los vientos rotarán al oeste con igual intensidad, con rachas de hasta 60 km/h, amainando hacia el suroeste entre 10 y 30 km/h.

Este

En el este del país, las temperaturas irán desde los 2 °C de mínima hasta los 21 °C de máxima.

La mañana estará marcada por el aumento de nubosidad, con presencia de heladas y neblinas. Los vientos soplarán del noroeste entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Durante la tarde y noche, el cielo se presentará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro. Los vientos continuarán del noroeste rotando al oeste, con intensidades similares y rachas en la costa.

Oeste

Para el oeste, Inumet prevé temperaturas entre los 6 °C y los 22 °C.

En la mañana se espera un aumento de nubosidad, con condiciones ventosas en zonas costeras, donde las rachas podrían alcanzar los 60 km/h.

En la tarde y noche, el cielo estará algo nuboso a nuboso, con períodos de claro, y se podrán registrar neblinas y bancos de niebla. El viento será del sector oeste entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en áreas costeras.

Norte

En el norte del país, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6 °C y una máxima de 23 °C.

Durante la mañana se prevé un aumento de nubosidad con neblinas, y vientos del sector norte de entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Hacia la tarde y noche se espera una disminución de nubosidad, con presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos rotarán al oeste con intensidades de 10 a 20 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

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