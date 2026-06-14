Casi US$ 400 por exportaciones de lácteos con crecimientos en leche en polvo entera y manteca

En lo que va de 2026 la facturación por las exportaciones de productos lácteos fue un 3% superior a la que se registró de enero a mayo de 2025, totalizando US$ 366 millones, informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

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Considerando los cuatro productos involucrados, aumentó la facturación en la leche en polvo entera y en la manteca , con un descenso en la leche en polvo descremada y en los quesos.

Medido por volumen, se exportó más leche en polvo entera y más manteca , pero menos leche en polvo descremada y quesos.

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La facturación generada por las exportaciones uruguayas de lácteos es una referencia trascendente, considerando que en 2025 ese segmento de bienes ocupó el cuarto sitio en el ranking de principales productos exportados detrás de carne bovina, celulosa y soja, por delante de concentrado de bebidas que completó el top five.

El trabajo elaborado por los profesionales del INALE, al que accedió El Observador, considera un conjunto de cuatro rubros ya citados, con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Los ingresos acumulados tuvieron las siguientes realidades comparando los enero-mayo de 2026 y 2025:

Leche en polvo entera + 6% con US$ 249 millones.

Leche en polvo descremada -10% con US$ 20 millones.

Quesos -13% con US$ 34 millones.

Manteca +6% con US$ 29 millones.

Si la lectura es del volumen colocado, en enero-mayo de 2026 se exportaron 86.736 toneladas y se apreciaron, comparando con el mismo periodo de 2025, los siguientes registros:

Leche en polvo entera +15% con 68.558 toneladas.

Leche en polvo descremada -14% con 6.138 toneladas.

Quesos -13% con 6.938 toneladas.

Manteca +19% con 5.102 toneladas.

Leche en polvo entera

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado en volumen (79% del total embarcado) e ingreso (68% del total obtenido), poniendo el foco siempre en el acumulado durante 2026.

Con relación a los precios promedio, comparando el acumulado en enero-mayo de cada año, fue 8% menor en leche en polvo entera; 5% mayor en leche en polvo descremada; igual en quesos; y 11% menor en manteca.

Considerando lo más reciente, lo que sucedió con los negocios de mayo de 2026, los precios promedio fueron:

US$ 3.712 por tonelada de leche en polvo entera.

US$ 3.500 por tonelada de leche en polvo descremada.

US$ 4.974 por tonelada de para quesos.

US$ 5.474 por tonelada de manteca.

Un dato adicional es que si se compara el precio recibido en mayo de 2026 con el de diciembre de 2025 se registró un aumento en la leche en polvo entera (23%), una baja en leche en polvo descremada (9%), una caída en quesos (3%) y un retroceso en manteca (20%).

Lo que pasó en el último año completo

En 2025 la facturación por exportaciones de lácteos fue superior (+13%) a la que se registró en 2024, de enero a diciembre, avanzando de US$ 853,9 millones a un récord de US$ 962,7 millones.

El anterior récord se había logrado en 2022 con US$ 925,2 millones (+23% respecto a 2021).

Es la tercera vez que se superan los US$ 900 millones (en 2013 fueron US$ 907 millones y +15% que en 2012).

En volúmenes, los mejores registros se lograron en 2012 con 246.613 toneladas (+21% respecto a 2011) y en 2024 con 241.135 toneladas (5% más que en 2023), alcanzando en 2025 las 214.980 toneladas.

Mercados con más peso: Argelia y Brasil

Argelia sigue liderando entre los destinos para los lácteos que Uruguay exporta.

Considerando los últimos 12 meses (año móvil), los principales clientes fueron Argelia (35%) y Brasil (27%).

Teniendo en cuenta los cuatro rubros, Brasil fue el principal destino para dos: leche en polvo descremada y quesos; Argelia lo fue para leche en polvo entera; y Arabia Saudita para la manteca.

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Fuente: informe de INALE elaborado por la Ing. Agr. Ana Pedemonte; la Ec. Mercedes Baraibar; el Ing. Agr. Jorge Artagaveytia; y la Ec. Natalia Di Candia.