Conaprole, una misión defendida durante 90 años y los desafiantes mares en los que navega

"Vamos por la Conaprole de los 100 años" , enfatizó Gabriel Fernández Secco , presidente de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche , la mayor empresa exportadora de Uruguay, que este 9 de junio celebró sus 90 años tras la fundación sucedida un 1° de junio de 1936.

El acto permitió, además, inaugurar el nuevo edificio corporativo de la compañía , sobre la calle Magallanes en el barrio Cordón en Montevideo, en el mismo sitio en el que esta industria produjo sus primeros litros de leche.

Es un edificio que respeta la historia, porque se mantuvieron los enormes pilares de cemento originales y se conservó el 60% de la estructura fundacional, y también el futuro, sustentado eso en una fachada de cristal que promueve la sustentabilidad al generar un ahorro energético al refrescar o calefaccionar su interior, características que previo al discurso de Fernández Secco señaló el CEO de Conaprole, el Cr. Gabriel Valdés, cuando realizó un detallado informe sobre la historia, el presente y el futuro de la empresa.

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Presencias

Además de directores actuales y anteriores, funcionarios y productores de la cooperativa, concurrieron representantes de gremiales de productores y de otros ámbitos relacionados con Conaprole. Por el gobierno, sobresalió la asistencia del secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez; de los ministros de Estado Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería), Edgardo Ortuño (Ambiente) y Cristina Lustemberg (Salud Pública); del subsecretario de Ganadería, Matías Carámbula; y del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. Participaron, además, el presidente del Banco de la República, Álvaro García, y los intendenes Carlos Enciso (Florida) y Francisco Legnani (Canelones). También el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti; y la exvicepresidenta de la República, Lucía Topolansky.

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Conaprole y una misma misión en 90 años

El presidente de Conaprole, en su oratoria, subrayó que "nuestros productores implican mucho para el Uruguay" y recordó que la cooperativa fue creada con la misión de alimentar a la población y pagarle el mejor precio posible a los productores.

"Noventa años después nuestra misión sigue siendo exactamente la misma, con una pequeña diferencia, nos fuimos un poquito de la frontera", dijo, aludiendo a que sin descuidar el abasto de lácteos al mercado doméstico el crecimiento generado por los tamberos promovió que la cooperativa haya salido a conquistar el mundo.

Conaprole, hace nueve décadas, tuvo como punto de partida la acción legislativa de instaurar una cooperativa como herramienta para alimentar a los niños y disminuir la mortalidad infantil, informó, dirigiéndose a la ministra de Salud Pública.

"Hoy tenemos leche fortificada, leche que manejamos junto con el MSP y la Sociedad Uruguaya de Pediatría para la alimentación saludable de nuestros niños, misión vital", señaló.

Previo al discurso de Fernández Secco, hubo un conversatorio en el que cuatro productores, de dos tambos, seleccionados a modo de ejemplo de cientos de miles de sistemas productivos que son la base de la empresa, trasladaron al auditorio vivencias de lo que significa ser parte de Conaprole.

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Sobre ello, y el modelo cooperativo promovido, el presidente de la empresa láctea comentó: "Estos productores no son diferentes al resto, son la fiel representación de lo que es la cooperativa, le entregan todos los días del año la leche a la cooperativa y la cooperativa tiene la responsabilidad de industrializarla", generando los mejores productos, los que más valoricen esa leche y ponerlos en el mercado interno o en el mundo, "para devolverles el fruto de su trabajo".

Añadió que los productores entregan esa materia prima sin preguntar cuánto se les pagará, "se enteran después cuánto van a cobrar", y que eso vale tanto para grandes, chicos y medianos, con base en el modelo cooperario.

Industria palanca del sector primario

Luego de señalar la existencia de una "cultura" y de un "microclima de lechería", perceptible cada vez que se llega a un pueblo donde la actividad existe, por el impacto por ejemplo "en el tornero, en el mecánico, en la barraca, en la estación de servicio y por supuesto en la Prolesa que está ahí", valoró el respaldo de una cooperativa "que tiene la obligación de dar, porque está dentro de su misión y está dentro de su función en la creación", constituyendo una "palanca del sector primario".

Con eso como marco, comentó, "los productores que entran en Conaprole, nosotros le seguimos el resultado, crecen, vienen de otras industrias y crecen, vienen por su propia voluntad, compran capital lácteo, tienen que invertir para ser remitentes de Conaprole, aportamos todos el 1% de nuestra remisión para que la cooperativa invierta y pueda acompañar las demandas industriales, pero deciden venir a Conaprole y crecen, y además se desarrollan, como lo vimos en el ejemplo de Luisina, Jessica, Pablo e Ivonne (los productores que antes había participado en el conversatorio)".

Conaprole es un motor económico en los lugares donde hay lechería Conaprole es un motor económico en los lugares donde hay lechería

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El rol de los pequeños, medianos y grandes

Otra consideración especial fue cuando Fernández Secco aludió a "una sinergia perfecta, donde los pequeños productores juegan un rol, los medianos productores juegan un rol y los grandes productores juegan un rol... unos le dan a la cooperativa la cultura, la masa crítica, la masa social y otros le dan la escala. Y ninguno mira de reojo al otro. Somos todos productores remitentes de la cooperativa. Somos todos integrantes de esta gran familia y nos sentimos todos orgullosos de tener el mismo precio de la leche, de los insumos, de los fletes, de las tarifas, del mismo soporte que la cooperativa nos da para el desarrollo de nuestra producción".

"Es un modelo equitativo, es un modelo sólido, es un modelo transparente y es un modelo comprometido, que lo puedo decir con total tranquilidad porque tiene 90 años de vida y nosotros somos una gotita en el océano de todo esto que ha generado este directorio y lo que ha hecho es continuar la historia que forjó esta cooperativa a lo largo de la historia", complementó.

La obligación de Conaprole

Otro de los mensajes del presidente de la empresa es que "nosotros tenemos que acompañar al sector, primero con crecimiento industrial, eso es una exigencia, así como los productores no nos preguntan el precio de la leche, nosotros tenemos la obligación de industrializar toda la que el productor se la antoja producir y tenemos que salir a buscar el mercado, tenemos que tener la capacidad de poder procesarla, colocarla, embarcarla, encontrar los mercados que están cada vez más lejos, ya no están en el barrio, poder tener esos saludos (momentos antes, a modo de ejemplo de decenas de saludos, se emitieron videos con mensajes de clientes de Conaprole que llegaron desde todo el mundo), pero que además nos compren, que nos paguen y poder pagar a los productores puntualmente como ellos dijeron".

Remarcó que cada productor remitente a Conaprole en los días iniciales de cada año es informado sobre la fecha de pago de su leche para todo el año, "y les puedo asegurar que cobran ese día exactamente y eso es lo que nos da es confianza y transparencia".

Bravos mares en los que hay que navegar

Con relación a los dos mercados, en el doméstico, en un país muy consumidor de lácteos, Conaprole tiene una posición importante, pero advirtió: "Cada vez el mercado está más competido, competido desde el mundo, competido desde nuestros vecinos, competido por las grandes multinacionales, por las industrias lácteas que están instaladas en Brasil y Argentina, si uno va a la góndola hoy ve que los productos de Conaprole tienen competencia de todo tipo y color y en ese mar tenemos que navegar".

Añadió que, en forma simultánea, "tenemos que ir al mundo y navegar en un mar parecido o más complicado todavía, porque estamos lejos, en otro idioma, con otras costumbres, con otros que nos compiten... algunos que incluso venden el excedente de su producción, como es el caso de Estados Unidos y Europa, que pueden darse el lujo de vender a bajos precios porque su mercado es el que le consume la leche que producen".

El futuro de Conaprole es más leche al mundo El futuro de Conaprole es más leche al mundo

"Si crecen los productores, nosotros los vamos a acompañar y eso es más leche al mundo. Y eso significa ser competitivos, invertir, generar capacidad industrial, tener mercados abiertos", enfatizó Fernández Secco.

Con el foco en un reciente logro, informó que Conaprole colocó los primeros contenedores en Indonesia.

Existe la necesidad constante de abrir mercados, o mejorar los accesos en los ya conquistados.

Y, con la mira en el activado acuerdo Mercosur-Unión Europea, "vamos a explorar todas las oportunidades, vamos a tratar de defendernos de todos los desafíos, pero necesitamos que el Uruguay siga por el camino de la apertura de comercio".

Explicó, a modo de ejemplo, que Conaprole colocaba el 100% de su queso mozzarella en Corea del Sur, "hasta que un día firmó un acuerdo con EEUU... nosotros teníamos 35% de arancel y de un día para el otro perdimos el mercado... está ahí el gerente de exportaciones (Gastón Pescetto), estuvo en una feria con el coreano que nos compraba los quesos y le dijo que si Uruguay tuviera las mismas condiciones que tiene EEUU desde el punto de vista arancelario nos volvería a comprar los quesos porque son mucho mejores... al día siguiente estarían acá".

Otro ejemplo que puso sobre los constantes cambios en los mercados y la necesidad de una batalla permanente en el mercado internacional es que "perdimos China, porque Australia y Nueva Zelanda firmaron un acuerdo arancel cero, eran el 25% de nuestras exportaciones y hoy tienen un peso muy menor en los negocios".

En las buenas y en las malas

Sobre el cierre de su discurso, Fernández Secco comentó que lleva más de 33 años como productor remitente de la cooperativa y que en ese extenso lapso "he sentido una empresa que me respaldó, que me defendió cuando hubo aftosa, cuando hubo seca, cuando hubo inundaciones, cuando hubo problemas de precio y cuando hubo precios buenos".

Eso tiene como base, agregó, la misión de Conaprole de "hacer viable la familia tambera, porque en realidad el tambo está en manos de familias (...), la cooperativa tiene un rol social que está también dentro de los objetivos de la fundación de la cooperativa".

Luego de mencionar que recientemente, en la Rural del Prado, hubo un festejo del 90° aniversario con la participación de 2.000 integrantes de la familia de Conaprole, resalto que la empresa posee un departamento de extensión que tiene agrónomos y veterinarios, pero también hay sociólogos, sicólogos, abogados, contadores, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles... "porque la idea es que la cooperativa tiene que arropar al productor para que el productor se dedique a sacar leche y a crecer".

Los números de un gigante

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Como se indicó, el contador Valdés, CEO de la empresa, fue el orador inicial en un acto que tuvo como maestro de ceremonia al comunicador agropecuario Danilo Scirgalea.

Entre otras consideraciones, con una pormenorizada exposición que basó considerando como grandes ejes temáticos la historia y el futuro de Conaprole, informó que 1.500 productores, el 75% de ellos de escala familiar, remiten en el año a los complejos industriales de la empresa 1.650 millones de litros de leche, con un crecimiento anual promedio de 3%, superado ampliamente en los últimos ejercicios.

Además de subrayar que existe "un sistema cooperativo perfecto", destacó la integración vertical en la compañía y valores sobresalientes como trazabilidad, calidad y una responsabilidad social activa, de la cual brindó varios ejemplos.

Conaprole genera, informó, 25.000 empleos entre directos e indirectos.

El mercado interno es abastecido con 300 productos, en 23 mil puntos de venta, por un valor anual de US$ 370 millones.

Con el foco en el mundo, Conaprole, la mayor empresa exportadora de Uruguay y también la más grande de América Latina, abastece a 75 mercados en donde coloca productos elaborados con el 80% de la leche que los productores le remiten, con vínculos con las principales empresas internacionales vinculadas a la lechería.

La comercialización externa de cerca de 100 productos, a 400 clientes, generan el ingreso por esa vía de US$ 700 millones.

El 7% del total de la comercialización mundial de leche en polvo entera tiene como responsable a Conaprole, informó.

Me gusta decir que cada día Conaprole genera US$ 1 millón en el mercado interno y US$ 2 millones por sus exportaciones Me gusta decir que cada día Conaprole genera US$ 1 millón en el mercado interno y US$ 2 millones por sus exportaciones

La relevancia de distintas certificaciones alcanzadas y reconocimientos obtenidos, como el Premio IDF (una suerte de copa al campeón del mundo en fútbol por establecer un paralelismo, por ejemplo) también fueron expuestas por el CEO de Conaprole.

Un componente especial en el discurso del Cr. Valdés fue el reconocimiento al gobierno por su gestión reciente para que el gobierno brasileño haya desestimado una denuncia de dumping promovida por productores locales contra las exportaciones de leche en polvo desde Uruguay.