En las lanas, por lo que se manda a faena y en la carne ovina los precios siguen positivos

Los negocios en el mercado de lanas en Australia mostraron una demanda firme en la última semana . Si bien retrocedieron 1,6% en dólares estadounidenses, por razones cambiarias (hasta US$ 13,85), siguen en máximos de los últimos siete años. Sigue siendo un buen momento de valores en el rubro ovino y eso cabe para los animales y la carne .

De hecho, en los remates en Australia esta semana el Indicador Mercados del Este (IME) subió hasta AU 19,79 por kilo base limpia, el nivel más alto desde octubre de 2018.

El indicador “se encuentra ahora a tan solo 22 centavos de la histórica barrera de los AU 20 y a AU 1,38 de su máximo histórico de AU 21,16 centavos”, destacaron analistas locales que consideran que este nivel “se ha vuelto cada vez más alcanzable a medida que las ganancias se extienden más allá del sector de la lana merino fina” y sostienen los fundamentos.

Ingresos por exportaciones de lanas crecieron y ya pasaron la barrera de los US$ 100 millones

Se vendió el 96,7% de la oferta en los remates de esta semana, con una oferta reducida, reafirmando la voluntad de los compradores de hacerse de stock en las últimas semanas de la zafra 2025/26.

Se espera que la semana que viene la oferta sea la menor en prácticamente 12 meses por la escasa cantidad de fardos luego de una zafra muy demandada y activa.

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Es la misma tónica que en el mercado local: mínima oferta y expectativas de precios firmes para la temporada 2026-27, pendiente de las primeras esquilas preparto.

En la última semana el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) solo reportó la venta de un lote de lana Merino Dohne de 20 micras por US$ 8,50 el kilo vellón.

Exportación de carne ovina

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En los últimos 30 días la tonelada de carne ovina exportada logró un promedio de US$ 7.647 y se mantiene en niveles históricos. Dos semanas atrás rozó los US$ 8.000 en el acumulado de 30 días.

En los primeros días de junio Brasil aparece como el principal destino al igual que en el acumulado de 2026, con una participación de 35% sobre el total embarcado.

Mayo marcó el regreso de Israel como destino, tras no haber figurado en abril luego del comienzo de la guerra entre EEUU e Irán y fue clave para que en ese mes se alcanzara un récord histórico en precio, con un promedio de US$ 7.589 por tonelada, un salto interanual de 57%.

Es que Israel paga casi US$ 11 mil por tonelada de cortes con hueso, Brasil un promedio de US$ 9.430 y los mercados de Medio Oriente sobre US$ 6 mil por tonelada en el caso de las carcasas.

En el acumulado de 2026, Uruguay lleva exportadas 4.403 toneladas a un promedio, un descenso de 20% interanual en volumen en consonancia con la menor faena, que contrasta con un salto de 7% en la facturación.

Ovinos muy demandados con precios firmes

Los lanares para faena siguen muy demandados con precios firmes y muy poca oferta. “Hay mucho interés”, dijo el consignatario Otto Fernández Nyström, “tradicionalmente es la época de menor oferta por pariciones y alguna esquila”.

Los corderos y borregos cotizan entre US$ 6,05 y US$ 6,10 por kilo y las ovejas de US$ 5 a US$ 5,10, “excelentes valores pero se ha visto muy reducida la oferta”.

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La faena de lanares tuvo un aumento respecto a la semana anterior aunque sigue siendo muy reducida por la limitada oferta de animales: creció de 1.817 a 3.326 cabezas, un número 40% inferior al de la misma semana de 2025.

Entre las cinco firmas que reportaron actividad Las Piedras concentró el 88% de la operativa y Frigorífico Cuareim el 9,5%. San Jacinto y Frigocerro, que suman más del 50% de la faena anual, hace dos y tres semanas que no faenan.

Las pocas plantas activas se concentraron en los corderos que representaron el 59% de los ovinos faenados, la proporción más alta desde la primera semana del año. Como contrapartida las ovejas fueron solo el 29% de los ingresos, en el piso de oferta del año previo a las esquilas y las pariciones.

En el acumulado anual se llevan faenados 195.621 lanares, 26,6% por debajo de un año atrás, unas 70 mil cabezas menos.

“Hay que destacar que en toda esta situación de mercado históricamente favorable el productor está reteniendo vientres, hay una búsqueda de vientres que hace que la oferta se restrinja aún más”, afirmó Fernández.