Ingresos por exportaciones de lanas crecieron y ya pasaron la barrera de los US$ 100 millones

Durante 2026 , completados los cinco meses iniciales, hubo un crecimiento importante en los ingresos de divisas al país por las exportaciones generales del rubro ovino (lanas y carne ovina) , cuantificado en 33,6% con relación a las de enero-mayo de 2025, alcanzando los US$ 136,1 millones , actualizó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) .

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Con base en datos brindados a El Observador desde el SUL –en todos los casos se trata de cifras de las exportaciones cumplidas proporcionadas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)–, en el caso del subrubro lana y subproductos hubo una suba de 40,6%, acumulando US$ 100,5 millones.

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La exportación de lana general consideró 18,2 millones de kilos (-1,7%) por US$ 90,8 millones (+39%) y los destinos principales –medido en dólares– fueron China (58%) e Italia (12%).

Tipos, montos y mercados

Lana sucia 7,3 millones de kilos (-19%) por US$ 39,1 millones (+29%) y medido en dólares los principales mercados han sido China (92%) e Italia (5%).

Lana lavada 5,2 millones de kilos (+32%) por US$ 19,7 millones (+70%), con China (76%) e India (11%) como principales mercados.

Tops 5,5 millones de kilos (+4%) por US$ 31,9 millones (+36%), con Italia (29%) y Alemania (17%) como principales mercados.

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Carne ovina

En el otro subrubro principal se exportaron 4,8 millones de kilos de carne ovina con hueso congelada (-8,4%) a cambio de US$ 35,3 millones (+16,1%).

Brasil con el 35% e Israel con el 16% fueron los principales destinos (medido eso en dólares).

Si se divide con base en el tipo de carne, en enero-mayo la colocación de carne congelada con hueso reportó US$ 28 millones (+13,9%) y la de carne congelada sin hueso US$ 6,2 millones (+27%), con una participación marginal de subproductos.

Los destinos clave para la carne ovina, en el segmento de mayor incidencia (congelada con hueso), fueron Brasil (37%), Israel (21%) y China (11%).

En carne congelada sin hueso está al tope Brasil (27%), Países Bajos (25%) y Canadá (17%).

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La lana y la carne

En enero-mayo de 2026 la participación de lana y subproductos se mantiene por encima de la participación de carne ovina dentro del total de las exportaciones del rubro ovino, con el 73,8% y el 25,9%, respectivamente, con casi nula incidencia de ovinos en pie y pieles ovinas.

Antecedentes en las exportaciones

Las exportaciones de lana y subproductos registraron en 2025, respecto a 2024, una suba del 10% (totalizando US$ 174,3 millones) y las de carne crecieron un 7% (US$ 71,9 millones).

Considerando todos los rubros (los citados más otros de incidencia menor como ovinos en pie y pieles ovinas), en 2025 ingresaron US$ 246,5 millones, es decir +9% respecto a 2024.

El mejor registro data de 2018 con US$ 327 millones logrados por exportaciones totales del rubro ovino, con el menor monto en 2020, US$ 187 millones.

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