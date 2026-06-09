Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Agro / AGROINDUSTRIA

Ingresos por exportaciones de lanas crecieron y ya pasaron la barrera de los US$ 100 millones

Exportaciones de lanas y carne ovina: el SUL informó que este año hubo un embarque menor, pero con precios mejores y un fuerte crecimiento de ingresos

9 de junio de 2026 5:00 hs
Exportaciones: los productores colocados por Uruguay en el exterior valen más.

Exportaciones: los productores colocados por Uruguay en el exterior valen más.

Foto: Juan Samuelle

Durante 2026, completados los cinco meses iniciales, hubo un crecimiento importante en los ingresos de divisas al país por las exportaciones generales del rubro ovino (lanas y carne ovina), cuantificado en 33,6% con relación a las de enero-mayo de 2025, alcanzando los US$ 136,1 millones, actualizó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Captura de pantalla 2026-06-08 111220

Lanas y subproductos

Con base en datos brindados a El Observador desde el SUL –en todos los casos se trata de cifras de las exportaciones cumplidas proporcionadas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)–, en el caso del subrubro lana y subproductos hubo una suba de 40,6%, acumulando US$ 100,5 millones.

Más noticias

Exportación récord del complejo girasolero y fuerte crecimiento en los ovoproductos y en la cadena porcina

Exportaciones: uno de los tres motores -carne vacuna, celulosa y lácteos- ya logró más de US$ 1.000 millones

La exportación de lana general consideró 18,2 millones de kilos (-1,7%) por US$ 90,8 millones (+39%) y los destinos principales –medido en dólares– fueron China (58%) e Italia (12%).

Tipos, montos y mercados

  • Lana sucia 7,3 millones de kilos (-19%) por US$ 39,1 millones (+29%) y medido en dólares los principales mercados han sido China (92%) e Italia (5%).
  • Lana lavada 5,2 millones de kilos (+32%) por US$ 19,7 millones (+70%), con China (76%) e India (11%) como principales mercados.
  • Tops 5,5 millones de kilos (+4%) por US$ 31,9 millones (+36%), con Italia (29%) y Alemania (17%) como principales mercados.
Captura de pantalla 2026-06-08 111233

Carne ovina

En el otro subrubro principal se exportaron 4,8 millones de kilos de carne ovina con hueso congelada (-8,4%) a cambio de US$ 35,3 millones (+16,1%).

Brasil con el 35% e Israel con el 16% fueron los principales destinos (medido eso en dólares).

Si se divide con base en el tipo de carne, en enero-mayo la colocación de carne congelada con hueso reportó US$ 28 millones (+13,9%) y la de carne congelada sin hueso US$ 6,2 millones (+27%), con una participación marginal de subproductos.

Los destinos clave para la carne ovina, en el segmento de mayor incidencia (congelada con hueso), fueron Brasil (37%), Israel (21%) y China (11%).

En carne congelada sin hueso está al tope Brasil (27%), Países Bajos (25%) y Canadá (17%).

Captura de pantalla 2026-06-08 111240

La lana y la carne

En enero-mayo de 2026 la participación de lana y subproductos se mantiene por encima de la participación de carne ovina dentro del total de las exportaciones del rubro ovino, con el 73,8% y el 25,9%, respectivamente, con casi nula incidencia de ovinos en pie y pieles ovinas.

Antecedentes en las exportaciones

Las exportaciones de lana y subproductos registraron en 2025, respecto a 2024, una suba del 10% (totalizando US$ 174,3 millones) y las de carne crecieron un 7% (US$ 71,9 millones).

Considerando todos los rubros (los citados más otros de incidencia menor como ovinos en pie y pieles ovinas), en 2025 ingresaron US$ 246,5 millones, es decir +9% respecto a 2024.

El mejor registro data de 2018 con US$ 327 millones logrados por exportaciones totales del rubro ovino, con el menor monto en 2020, US$ 187 millones.

Captura de pantalla 2026-06-08 111214

Tres datos sobre la majada en Uruguay

  1. Con base en datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), obtenidos de las declaraciones juradas de los productores, en 2025 se contabilizaron en el país 4.799.066 cabezas de ovinos (en manos de 21.763 tenedores).
  2. Eses volumen de lanares significó una caída interanual de 11,7%.
  3. Un estudio del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) informó que el récord de existencias ovinas sucedió en 1991 con 26 millones de animales, tras lo cual comenzó a caer.

Las más leídas

Paro del PIT-CNT el miércoles 10 de junio: qué servicios públicos que se verán afectados

Ministra de Industria sobre reclamos de transportistas: "Me llama la atención que no haya habido movilizaciones" en 2022

Asociación internacional de aerolíneas pide a Uruguay aplicar nuevo sistema de aterrizajes en el Aeropuerto de Carrasco

El Niño avanza rápidamente y los expertos prevén un evento histórico para este año, según Metsul

Temas

exportaciones Lanas Carne ovina Rubro ovino SUL

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos