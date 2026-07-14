Primer semestre para las exportaciones de carnes uruguayas cerró con una buena y dos no tanto

La gestión de exportaciones cárnicas desde Uruguay –considerando todas las carnes– mostró distintos comportamientos al cierre del semestre inicial de 2026 , con relación a lo que sucedió en el mismo tramo de 2025, informó el Instituto Nacional de Carnes (INAC) .

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Considerando los bienes de exportación de Uruguay que más ingresos de divisas permitieron en lo que va de 2026, los rubros principales han sido, en ese orden, carne bovina, celulosa y productos lácteos, como siempre con base en el informe mensual sobre comercio exterior elaborado por los profesionales de Uruguay XXI, en este caso el de junio.

Concluido el sexto mes, exclusivamente por exportaciones de carne bovina se lograron US$ 1.300 millones, lo mismo que en ese lapso de 2025, con una participación del 20% en lo obtenido por todos los rubros.

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EEUU + Canadá + México 34% (US$ 543,5 millones) con un ajuste de 4,7%. China 30% (US$ 481 millones) con un avance de 5,4%. Unión Europa 17% (US$ 273,3 millones) con una caída de 10,4%. Israel 4% (US$ 65,7 millones) con una suba de 18,3%. Mercosur 3% (US$ 53,6 millones) con una mejora de 0,7%.

Carnes vacunas explican el 84% de los ingresos

Considerando exclusivamente exportaciones de carnes de vacuno (explican el 84% del total de divisas logradas por todas las carnes), los ingresos de 2025 a 2026 (siempre considerando de enero a junio) descendieron 1,3% al obtenerse US$ 1.332,8 millones.

En volumen, peso embarque, se colocaron 233.086 toneladas, un 16,6% menos.

Considerando el ingreso medio por exportaciones la carne vacuna tuvo en enero-junio de 2026 un valor de US$ 5.718 por tonelada, con una suba de 18,4% respecto a igual lapso de 2025.

Destinos top para las carnes bovinas

EEUU, Canadá y México con 38% de los ingresos con US$ 501,7 millones (-5%) por 93.934 toneladas peso canal (-12,9%). China 28% con US$ 379,5 millones (+12,4%) y 82.753 toneladas (-12%). Unión Europea 17% con US$ 230,8 millones (-15,2%) y 23.057 toneladas (-36,4%). Israel 4% con US$ 59,2 millones (+29,3%) y 8.575 toneladas (-0,3%). Mercosur 2% con US$ 31,3 millones (-15,5%) y 4.754 toneladas (-20,8%).

Industria frigorífica en Uruguay. Foto: Juan Samuelle

El contexto

El año 2025 concluyó con el ingreso récord de US$ 3.296,3 millones por exportaciones de carnes con un alza de 21,7%5.

Se embarcaron 704.009 toneladas (peso embarque – todas las carnes) con un incremento interanual de 2,1%.

El valor medio, por todas las carnes, quedó en US$ 4.682,2 por tonelada con una mejora de 25,1% comparando con 2024.

Considerando solo carnes vacunas los ingresos en 2025 fueron US$ 2.748,8 millones con un aumento interanual de 23,7%.

Se embarcaron 398.384 toneladas de carnes de bovinos con un incremento interanual de +8,78.

El valor medio, por la carne vacuna, quedó en US$ 6.900 por tonelada con una mejora de 19,6% comparando con 2024.