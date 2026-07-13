El Pacífico ya alcanzó niveles de "Super Niño" y meteorólogos advierten por un evento que podría ser histórico

El océano Pacífico ecuatorial ya presenta condiciones propias de un "Super El Niño" , un nivel de intensidad que, según especialistas del organismo meteorológico brasileño Metsul , nunca se había alcanzado tan temprano en los registros modernos y que refuerza las proyecciones de un episodio potencialmente histórico.

De confirmarse las previsiones de los principales modelos climáticos internacionales, El Niño 2026-2027 podría convertirse en uno de los más intensos de los últimos 150 años , con impactos que ya comenzaron a observarse y que se intensificarían durante el segundo semestre, incluido Uruguay.

Metsul explicó que el Índice Oceánico Niño (ONI) , el principal indicador utilizado internacionalmente para monitorear el fenómeno, llegó a una anomalía de +2 °C en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial.

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Ese valor es el umbral utilizado para clasificar un El Niño muy fuerte , conocido informalmente como Super El Niño .

Según la consultora, lo llamativo no es solo la intensidad alcanzada, sino la anticipación con la que ocurrió. Mientras que los grandes eventos de 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016 y 2023-2024 alcanzaron ese nivel entre septiembre y noviembre, el actual episodio lo hizo cuatro meses antes, un comportamiento sin antecedentes en la serie histórica.

La NOAA también prevé un fenómeno muy intenso

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) comenzó este año a utilizar un nuevo indicador, denominado Índice Oceánico Relativo Niño (rONI), diseñado para descontar el efecto del calentamiento global sobre la temperatura de los océanos.

Aunque este índice muestra una anomalía menor, de +1,3 °C, la agencia estadounidense estimó la semana pasada que existe un 81% de probabilidad de que el fenómeno alcance la categoría de Super El Niño durante los próximos meses.

Según los especialistas, la diferencia entre ambos indicadores radica en la metodología: mientras el ONI mide la anomalía absoluta de la temperatura del mar, el rONI compara el calentamiento del Pacífico ecuatorial con el del resto de los océanos tropicales.

Nueve de cada diez modelos proyectan un episodio sin precedentes

Metsul sostuvo que nueve de los diez principales modelos climáticos estacionales del mundo coinciden en que el fenómeno seguirá fortaleciéndose y podría superar los registros de los grandes eventos de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

Entre ellos figuran los modelos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas (ECMWF), la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), la NOAA, la Oficina Meteorológica de Australia (BOM), Météo-France, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) y el Met Office del Reino Unido.

Las proyecciones ubican el pico de intensidad del fenómeno entre +2,7 °C y +5,3 °C de anomalía en el índice ONI, valores que, de concretarse, superarían ampliamente los máximos observados en la era moderna.

Qué puede pasar en Uruguay

Aunque el informe de Metsul se centra en el sur de Brasil, los efectos del fortalecimiento de El Niño también alcanzarán a Uruguay, que ya comenzó a registrar algunas de las señales asociadas al fenómeno.

En los últimos días, la consultora advirtió sobre una prolongada ola de tormentas que afectará al sur de Brasil, el noreste de Argentina y territorio uruguayo durante la segunda quincena de julio, con riesgo de lluvias abundantes, tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas de viento.

Además, especialistas brasileños proyectan que, a medida que avance el invierno y especialmente durante la primavera, aumentará la frecuencia de episodios de precipitaciones por encima de lo normal y de fenómenos meteorológicos severos en la región.

No obstante, Metsul aclara que cada evento de El Niño tiene características propias y que no es posible afirmar desde ahora que se repetirán desastres como las inundaciones históricas registradas en Río Grande do Sul en 2024, ya que ese tipo de episodios depende de la combinación de múltiples factores atmosféricos que solo pueden preverse con mayor precisión a corto plazo.