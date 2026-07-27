Plaza Rural celebró 25 años de una idea que le ganó a la aftosa, a la crisis bancaria y a la pandemia de covid

“ Si algo demostraron estos primeros 25 años es que Plaza Rural nunca tuvo miedo al cambio . Al contrario, aprendimos que innovar forma parte de nuestra identidad, de nuestro ADN ”, destacó Ignacio Victorica, presidente del consorcio de escritorios rurales que festejó su primer cuarto de siglo de existencia .

En la reunión, desarrollada el jueves 23 de julio en el Hotel Cottage, Victorica expuso que se estaba celebrando una historia “que comenzó con una idea que, en aquel momento, parecía casi imposible. Hace 25 nadie podía imaginar que un grupo de escritorios, acostumbrados a competir entre sí, decidiera sentarse en una misma mesa para construir un proyecto común. Y mucho menos imaginar que ese proyecto terminaría transformando para siempre la forma de comercializar ganado en el Uruguay. Hoy es fácil hablar de remates por pantalla, de preofertas, de aplicaciones, de financiamiento, de tecnología, pero hace 25 años no había ninguna certeza , había preguntas, había dudas, había incertidumbre...".

hubo un grupo de hombres que tuvo el coraje de mirar más lejos hubo un grupo de hombres que tuvo el coraje de mirar más lejos

“Todos entendimos que el futuro no estaba en competir entre nosotros. Estaba en construir juntos. Esa fue la primera gran innovación de Plaza Rural, ‘la unión hace la fuerza’. No fue tecnológica, fue humana, fue entender que la confianza podía ser más fuerte que la competencia y esa decisión cambió para siempre la historia de la ganadería uruguaya”, complementó.

Tras marcar que hubo adversidades de un porte enorme como el impacto de la fiebre aftosa, la crisis bancaria y recientemente la pandemia por covid 19, “cuando parecía que todo se detenía, Plaza Rural no se detuvo, continuó avanzando. Fueron momentos muy difíciles para el país. Mientras el país buscaba cómo seguir adelante, nosotros encontramos una manera de que la comercialización no se detuviera. No fue solamente una solución comercial, fue una forma de darle continuidad al trabajo a los productores, fue una manera de sostener la actividad de familias enteras, fue una forma de seguir creyendo cuando todo parecía incierto", reflexionó.

cuando hablamos de Plaza Rural, no hablamos solamente de remates, hablamos de confianza cuando hablamos de Plaza Rural, no hablamos solamente de remates, hablamos de confianza

El presidente de Plaza Rural expuso varios agradecimientos, con énfasis, por ejemplo a quienes tuvieron la visión de fundar este consorcio porque “dejaron de lado intereses individuales para pensar en un bien colectivo (…), entendieron que el éxito compartido siempre sería más grande que el éxito personal”.

También a quienes se fueron incorporando con el paso de los años y a quienes ocuparon las distintas directivas, porque “cada uno dejó una huella, cada uno hizo crecer esta institución, cada uno entendió que estaba administrando algo que pertenecía a todos”.

Agradeció, asimismo a los inspectores que “recorrieron miles y miles de kilómetros llevando el activo más importante que tiene Plaza Rural: la confianza”.

También agradeció a los rematadores, “porque detrás de cada pantalla siguió existiendo una voz capaz de transmitir seguridad, profesionalismo y credibilidad”; al equipo administrativo, “quienes trabajan antes, durante y después de cada remate, muchas veces lejos de los aplausos, pero siempre cerca de las soluciones”.

Victorica mencionó especialmente, en ese momento del discurso en un Cottage repleto de gente, “a nuestras familias, porque también compartieron este camino”.

“Quiero agradecer especialmente al Banco República, por haber creído en este proyecto desde sus primeros años, por haber acompañado el crecimiento de Plaza Rural y por haber demostrado que cuando las instituciones trabajan juntas, el que gana es todo el país”, remarcó.

Enseguida agradeció “a las gremiales, a las sociedades de criadores, a nuestros patrocinadores y auspiciantes, a los medios de comunicación y periodistas, y a todas las instituciones que han caminado junto a nosotros durante estos 25 años”.

En uno de los momentos más emotivos, el presidente de Plaza Rural recordó y elogió “a quienes ya no están con nosotros, muchos de los que soñaron este proyecto y hoy no nos acompañan físicamente, como Luis Bengoechea, Horacio Indarte, Ignacio Aramburu, y de nuestro equipo de inspectores Ing. Arg. Carlos Cash, Juan Carlos Zerbino., Ricardo Bercianos, más recientemente Juan Carlos Moreno, Dr. Miguel Cuadrelli, Dr. Vet. Carlos Casadei, y de nuestros proveedores, Marcelo Valdez. Estoy seguro de que esta noche, de alguna manera, también forman parte de esta celebración”.

En otro momento del discurso, Victorica señaló que hace 25 años “nadie hablaba de inteligencia artificial, no existían los teléfonos inteligentes, no existían las plataformas digitales como hoy las conocemos, sin embargo Plaza Rural siempre entendió algo, que lo único permanente es el cambio. La tecnología cambia, las herramientas evolucionan, pero hay algo que nunca cambia: la confianza entre las personas. Ese seguirá siendo nuestro principal patrimonio”.

“Mirando hacia adelante –añadió–, sabemos que vienen nuevos desafíos: la digitalización, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la trazabilidad, las nuevas demandas de los mercados internacionales, los cambios climáticos, las nuevas generaciones de productores, todo eso nos desafía (...), ese deberá seguir siendo nuestro compromiso, seguir innovando, seguir generando transparencia, seguir fortaleciendo la confianza, seguir siendo una herramienta para los productores, seguir contribuyendo al desarrollo de la ganadería nacional y seguir haciendo de Plaza Rural un orgullo para todo el Uruguay”.

si algo demostraron estos primeros 25 años es que Plaza Rural nunca le tuvo miedo al cambio, al contrario, aprendimos que innovar forma parte de nuestra identidad, nuestro ADN, que liderar implica animarse a hacer lo que todavía nadie hizo y que el futuro se construye trabajando juntos si algo demostraron estos primeros 25 años es que Plaza Rural nunca le tuvo miedo al cambio, al contrario, aprendimos que innovar forma parte de nuestra identidad, nuestro ADN, que liderar implica animarse a hacer lo que todavía nadie hizo y que el futuro se construye trabajando juntos

Agregó, extendiendo esa reflexión, que “Plaza Rural ya no pertenece únicamente a los escritorios que la integran, pertenece a miles de productores que confiaron en nosotros, pertenece a miles de compradores y vendedores que encontraron aquí la forma de comercializar el ganado, ´pertenece a quienes hicieron posible que la ganadería uruguaya fuera más moderna, más profesional y más competitiva, ese es el legado que recibimos y ese es el legado que tenemos la responsabilidad de cuidar”.

El presidente del consorcio, ya sobre el final, comentó que “las instituciones construyen historia y la historia de Plaza Rural está escrita por muchas personas que durante estos 25 años hicieron su aporte, grande o pequeño, para que este proyecto creciera, hoy nos toca celebrar y me encuentra como presidente, pero mañana me volverá a tocar trabajar en otra función, porque el mejor homenaje que podemos hacerles a quienes comenzaron este camino es seguir construyéndolo con la misma pasión, con la misma honestidad y con la misma visión de futuro”.

“Gracias por creer, gracias por acompañarnos y gracias por ser parte de estos primeros 25 años de Plaza Rural, que sean solamente el comienzo de una historia todavía mucho más grande”, concluyó Victorica.

En una noche en la que hubo varios reconocimientos con obsequios especiales también expusieron conceptos Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); Álvaro García, presidente del Banco de la República (BROU); y Gerardo Zambrano, socio fundador y primer presidente de Plaza Rural.

Fratti: "El motor del país"

Fratti, en su oratoria y entre otras consideraciones, señaló que 25 años en un país joven como Uruguay es mucho tiempo, felicitó a los integrantes de Plaza Rural por sus logros y recordó que hace 25 años era un momento “dificilísimo para todos”, valorando que pese a ello nació este emprendimiento.

También, a propósito de un festejo de aniversario que se realizó al concluir una nueva instancia de comercialización, “estoy mirando ahí por arriba los promedios, también los felicito porque como decimos en campaña, un fuego los precios”, añadió.

El ministro, hablándole a los integrantes de Plaza Rural, les remarcó que el sector ganadero “sigue siendo el motor del país” y, puntualizando que era algo que le iba a gustar especialmente a Gerardo Zambrano, recordó un concepto del expresidente de la República, Jorge Batlle, “que la vaca les gana y sigue ganando ahora”.

Pidió a los actores del sector “que nos ayuden”, teniendo en cuenta que “estamos con todos los mercados abiertos”, señaló que “algunos se están concretando” –habló sobre Ucrania, Irán y el mercado del sudeste asiático– y pidió colaboración en un tema sanitario clave, la lucha “a brazo partido” contra la garrapata: “Hoy hicimos un video para la FAO donde se habla de las enfermedades transfronterizas. Cada vez más los países que nos compran nos exigen mayor transparencia y obviamente mayor cuidado con lo que exportamos”.

Agregó, sobre eso, que los establecimiento interdictos no están penados, que la medida es para ayudarlos a salir de esa situación, “lo que no podemos permitir es que al otro día puedan mandar ganado el frigorífico, pero puede vender en la feria, puede vender en esto, puede vender, nadie queda congelado, no puede vender a frigorífico hasta que se haga el estudio de cuál es el problema y el tiempo que demora”.

“Tenemos que tener una acción inmediata porque, además, así nos exigen los mercados, no estamos afuera del mercado chino porque cada vez que hemos tenido un problema hemos dicho cuál es la medida que estamos pensando tomar”, complementó.

“Hoy tienen que festejar por los 25 años, por los precios de los ganados, festejen que creo que vale la pena por un cuarto de siglo de vida”, concluyó Fratti.

El ministro de Ganadería y el presidente de Plaza Rural en el acto conmemorativo de los 25 años.

Remates 325 y 326

El festejo de los 25 años coincidió con el desarrollo del remate N° 325 de Plaza Rural. Con el apoyo del BROU, se colocó el 98% de algo más de 15.000 vacunos ofertados, con precios firmes y ventas totales en muchas categorías. El remate N° 326 está programado para los días jueves 20 y viernes 21 de agosto.

García: “El banco va a estar siempre”

García, por su parte, inició sus palabras diciendo que “el Banco de la República ha estado en el principio, el Banco de República está hoy y el Banco de República seguirá estando”.

Luego de subrayar que al BROU le gustan las innovaciones y elogiar la creatividad de Plaza Rural y de los servicios del banco, valoró el trabajo de mucha gente del República durante estos 25 años, acompañando al consorcio de rematadores: “Ustedes lo han reconocido, para nosotros es un orgullo”.

“Siempre es importante tener esa mirada de futuro y esa mirada de futuro implica desafíos importantes”, expresó y, sobre la incertidumbre que existía cuando se creó Plaza Rural, reflexionó: “Esa incertidumbre angustia en algunos momentos, pero da satisfacciones grandes cuando ve que se van cumpliendo los hitos”.

García habló de la importancia de la innovación permanente, “uno de los caminos que tiene que recorrer el Uruguay, el ministro lo recuerda permanentemente”, señaló otros desafíos como el tema digitalización, en lo que han ido avanzando permanentemente durante todos estos años, esto no va a terminar, sino que va a crecer y va a seguirse desarrollando (…), todo el tema de la sostenibilidad, que también son posibilidades en un país como el nuestro, con las reglas como las llevamos adelante, de tener más posibilidades de negocios en cada uno de los países”.

“Felices 25 años, un buen segundo semestre para todos y todas, el banco va a estar siempre acompañando este proceso para beneficio de todas las partes”, concluyó.

Zambrano: "Realmente era un desafío"

Zambrano, socio fundador y primer presidente, agradeció “al mundo de gente” presente en la celebración y, sobre cómo se formó Plaza Rural, dijo: “Realmente era un desafío, juntarse, en aquel momento éramos 18 colegas, 18 competencias, 18 que, la verdad, nos creíamos los mejores y está bien, porque es una motivación no menor, armar ese grupo, creo que también fuimos bastante selectivos, no puedo contar intimidades pero había algunos que querían estar y no estaban y otros que trajimos, son detalles íntimos de hace 25 años…”.

Mencionó, en sus consideraciones, la existencia de un himno para los integrantes de Plaza Rural, “El vuelo de los gansos”, porque “la filosofía que surge de ahí realmente es una filosofía que es la que hemos aplicado, por suerte”.

Zambrano puntualizó que la conformación de Plaza Rural tuvo como base “una Ganadera Hereford, después de ahí nosotros lo aplicamos como escritorio de servicio que éramos” y mencionó como aspecto fundamental lograr “que todos pujaran por lo mismo, que todos se mentalizaran, no fue una tarea ni fácil ni rápida, pero bueno, 25 años, está más que consolidada, la gente nueva, son los jóvenes de hoy, son los que siguen esa línea de trabajo, así que yo lo único que digo es son los primeros 25 años, van a venir muchos más”, tras lo cual destacó especialmente el aporto del Banco República como un socio estratégico desde el inicio: “Se asoció con nosotros y realmente fue una herramienta”.

El discurso de los 25 años