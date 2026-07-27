Justicia pidió pericias psiquiátricas para menor de 13 años que mató a su abuela: había dicho que recibió orden de juego online

La Justicia pidió pericias psiquiátricas para una adolescente de 13 años que mató a su abuela de 81 de varias puñaladas el domingo en Montevideo. El pedido de la Justicia fue inicialmente informado por Subrayado (Canal 10) y confirmado por El Observador.

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La menor de edad confesó ante investigadores del Departamento de Homicidios que actuó tras recibir una orden a través de un juego online internacional. Esta versión forma parte de la investigación y deberá ser corroborada mediante el análisis de dispositivos electrónicos y otras indagaciones.

La Fiscalía y el Departamento de Homicidios continúan trabajando para reconstruir las circunstancias del crimen, determinar cómo ocurrió el ataque y establecer todos los elementos vinculados al caso.

Cuando los efectivos ingresaron a la casa encontraron a la anciana sin vida y a la adolescente en el lugar. La menor residía junto a la víctima.