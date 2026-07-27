Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / INVESTIGACIÓN

Justicia pidió pericias psiquiátricas para menor de 13 años que mató a su abuela: había dicho que recibió orden de juego online

La anciana de 81 años recibió al menos siete puñaladas, según las informaciones primarias

27 de julio de 2026 12:39 hs
Archivo: Poder Judicial

Archivo: Poder Judicial

Foto: Inés Guimaraens

La Justicia pidió pericias psiquiátricas para una adolescente de 13 años que mató a su abuela de 81 de varias puñaladas el domingo en Montevideo. El pedido de la Justicia fue inicialmente informado por Subrayado (Canal 10) y confirmado por El Observador.

La menor de edad confesó ante investigadores del Departamento de Homicidios que actuó tras recibir una orden a través de un juego online internacional. Esta versión forma parte de la investigación y deberá ser corroborada mediante el análisis de dispositivos electrónicos y otras indagaciones.

La Fiscalía y el Departamento de Homicidios continúan trabajando para reconstruir las circunstancias del crimen, determinar cómo ocurrió el ataque y establecer todos los elementos vinculados al caso.

Más noticias

Una adolescente de 13 años mató a su abuela de 81 y dijo que actuó por una orden recibida en un juego online

Tatiana Marset cumplirá prisión domiciliaria con la familia de su abogada y piensa estudiar Derecho en Bolivia

Cuando los efectivos ingresaron a la casa encontraron a la anciana sin vida y a la adolescente en el lugar. La menor residía junto a la víctima.

De acuerdo con la información primaria, recibió al menos siete puñaladas, aunque otras versiones manejadas durante la investigación indican que las lesiones podrían haber sido más numerosas. En la escena fueron incautadas varias armas blancas, que serán sometidas a pericias.

Las más leídas

"Se fueron juntos y están juntos": el dolor del hombre que perdió a un hijo, una nuera y dos nietos en Ruta 56

Las primeras imágenes de la rehabilitación de Rafa Villanueva tras amputaciones: así avanza su recuperación

Un Papá Noel montevideano: la institución que compra con dinero público casi todo lo que le piden y no dice cuánto gasta

5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 26 de julio EN VIVO

Temas

Justicia adolescente abuela Juego online

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos