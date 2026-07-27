Justicia pidió pericias psiquiátricas para menor de 13 años que mató a su abuela: había dicho que recibió orden de juego online

La Justicia pidió pericias psiquiátricas para una adolescente de 13 años que mató a su abuela de 81 de varias puñaladas el domingo en Montevideo. El pedido de la Justicia fue inicialmente informado por Subrayado (Canal 10) y confirmado por El Observador.
La menor de edad confesó ante investigadores del Departamento de Homicidios que actuó tras recibir una orden a través de un juego online internacional. Esta versión forma parte de la investigación y deberá ser corroborada mediante el análisis de dispositivos electrónicos y otras indagaciones.
La Fiscalía y el Departamento de Homicidios continúan trabajando para reconstruir las circunstancias del crimen, determinar cómo ocurrió el ataque y establecer todos los elementos vinculados al caso.
Cuando los efectivos ingresaron a la casa encontraron a la anciana sin vida y a la adolescente en el lugar. La menor residía junto a la víctima.
De acuerdo con la información primaria, recibió al menos siete puñaladas, aunque otras versiones manejadas durante la investigación indican que las lesiones podrían haber sido más numerosas. En la escena fueron incautadas varias armas blancas, que serán sometidas a pericias.