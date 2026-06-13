Una mujer fue asesinada por su pareja, que se suicidió: tenían un hijo en común y no había denuncias previas

Una mujer de 40 años fue asesinada de varios disparos de arma de fuego en una vivienda ubicada en la zona rural de Puntas de Quebracho, en Cerro Largo, según informó Subrayado y confirmó El Observador.

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Horas después, la Policía encontró sin vida a su pareja, un hombre de 46 años que, de acuerdo con la información que se maneja, cometió el crimen y posteriormente se suicidó. La pareja tenía un hijo de 12 años en común.

Según detalló la Jefatura de Policía de Cerro Largo, sobre las 20:20 del viernes se tomó conocimiento de un incidente violento en un establecimiento rural de la zona. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron dentro de la vivienda a una mujer de 40 años con heridas que habrían sido provocadas por disparos de arma de fuego. La víctima aún presentaba signos vitales y fue trasladada de urgencia a la Policlínica Camcel de Fraile Muerto, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

Asimismo, en la mañana de este sábado, personal del Grupo de Reserva Táctica (GRT) localizó a unos 200 metros de la vivienda el cuerpo sin vida de un hombre de 46 años, pareja de la mujer.