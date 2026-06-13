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/ Nacional / FEMICIDIO EN CERRO LARGO

Una mujer fue asesinada por su pareja, que se suicidió: tenían un hijo en común y no había denuncias previas

El femicidio ocurrió la noche de este viernes en la zona rural de Puntas de Quebracho, en Cerro Largo

13 de junio de 2026 13:22 hs
20230515 Patrulleros de la policía, seguridad, patrullero
Foto: Inés Guimaraens

Horas después, la Policía encontró sin vida a su pareja, un hombre de 46 años que, de acuerdo con la información que se maneja, cometió el crimen y posteriormente se suicidó. La pareja tenía un hijo de 12 años en común.

Según detalló la Jefatura de Policía de Cerro Largo, sobre las 20:20 del viernes se tomó conocimiento de un incidente violento en un establecimiento rural de la zona. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron dentro de la vivienda a una mujer de 40 años con heridas que habrían sido provocadas por disparos de arma de fuego. La víctima aún presentaba signos vitales y fue trasladada de urgencia a la Policlínica Camcel de Fraile Muerto, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

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Asimismo, en la mañana de este sábado, personal del Grupo de Reserva Táctica (GRT) localizó a unos 200 metros de la vivienda el cuerpo sin vida de un hombre de 46 años, pareja de la mujer.

De acuerdo con la información policial no existían denuncias previas registradas por violencia doméstica.

Según pudo saber El Observador, la Justicia fijó una audiencia para el próximo lunes y dispuso que el menor quede al cuidado de un familiar directo mientras avanza la investigación.

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