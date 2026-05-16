Durante la madrugada de este sábado, un policía de 26 años que integraba la Jefatura de Montevideo forzó el ingreso a la vivienda de su expareja y asesinó a la mujer, de 29 años, así como a su actual pareja, un hombre de 37 años. Tras el ataque, el funcionario se suicidó utilizando su arma de reglamento. El episodio ocurrió en Los Cerrillos, localidad situada al oeste del departamento de Canelones.
Tragedia en Canelones: policía mató de varios disparos a su expareja, a la actual pareja de la mujer y se quitó la vida
Un doble homicidio y un suicidio se registraron en las últimas horas en Los Cerrillos, departamento de Canelones