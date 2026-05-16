Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Domingo:
Mín  11°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Policiales / ASESINATO

Tragedia en Canelones: policía mató de varios disparos a su expareja, a la actual pareja de la mujer y se quitó la vida

Un doble homicidio y un suicidio se registraron en las últimas horas en Los Cerrillos, departamento de Canelones

16 de mayo de 2026 13:22 hs
20240324 Patrullero de Policía, policiales, patrullaje, policias.
Foto: Inés Guimaraens

Durante la madrugada de este sábado, un policía de 26 años que integraba la Jefatura de Montevideo forzó el ingreso a la vivienda de su expareja y asesinó a la mujer, de 29 años, así como a su actual pareja, un hombre de 37 años. Tras el ataque, el funcionario se suicidó utilizando su arma de reglamento. El episodio ocurrió en Los Cerrillos, localidad situada al oeste del departamento de Canelones.

"De acuerdo a las primeras averiguaciones en la escena, el hombre de 26 años se habría presentado en la finca portando su arma de reglamento. Tras forzar una abertura posterior del domicilio, agredió mediante disparos a los dos ocupantes de lavivienda para luego quitarse la vida", explicó la Jefatura de Canelones en un comunicado al que accedió El Observador.

Según consignó en primera instancia Subrayado en la escena fueron incautados el arma utilizada en el hecho, cartuchos, vainas, celulares y vehículos. Los cuerpos, en tanto, fueron derivados al médico forense para las pericias correspondientes.

Más noticias

Tragedia en Paysandú: el niño de ocho años que murió viajaba sin cinturón y su padre, el conductor, dio positivo a la espirometría

En el caso trabajan el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones, personal de Policía Científica y la fiscal de 1º turno, Irena Penza.

Las más leídas

"La sensación que hay es la desilusión": edila del Frente Amplio en Rivera criticó la gestión del gobierno en actividad con Fernando Pereira

Montevideo City Torque 1-2 Nacional por el Torneo Intermedio: el tricolor lo ganó de atrás con goles de Camilo Cándido y Maxi Silvera

El Centro vive su "peor momento histórico": comerciantes advierten por personas en situación de calle y tienen dudas sobre reforma del transporte

OSE abrió un llamado laboral para estudiantes con sueldo de más de $ 60 mil por seis horas diarias: los requisitos

Temas

Tragedia Canelones policía pareja

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos