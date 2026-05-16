Tragedia en Canelones: policía mató de varios disparos a su expareja, a la actual pareja de la mujer y se quitó la vida

Durante la madrugada de este sábado, un policía de 26 años que integraba la Jefatura de Montevideo forzó el ingreso a la vivienda de su expareja y asesinó a la mujer, de 29 años, así como a su actual pareja, un hombre de 37 años. Tras el ataque, el funcionario se suicidó utilizando su arma de reglamento. El episodio ocurrió en Los Cerrillos, localidad situada al oeste del departamento de Canelones.

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"De acuerdo a las primeras averiguaciones en la escena, el hombre de 26 años se habría presentado en la finca portando su arma de reglamento. Tras forzar una abertura posterior del domicilio, agredió mediante disparos a los dos ocupantes de lavivienda para luego quitarse la vida", explicó la Jefatura de Canelones en un comunicado al que accedió El Observador.

Según consignó en primera instancia Subrayado en la escena fueron incautados el arma utilizada en el hecho, cartuchos, vainas, celulares y vehículos. Los cuerpos, en tanto, fueron derivados al médico forense para las pericias correspondientes.