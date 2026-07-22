Delincuentes le robaron la moto a una mujer en barrio Biarritz: fue en pocos segundos y quedó registrado en video

Una mujer fue víctima del robo de su moto frente a su vivienda en barrio Biarritz, en Maldonado, en un episodio que ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió sobre las 16:00 del lunes, cuando la trabajadora regresaba de su jornada laboral en el centro de Maldonado. Según contó su esposo al medio local FM Gente, la mujer se detuvo frente a su casa y descendió del vehículo, una Honda XR 190 valuada en más de US$ 5.000 , con el motor encendido para abrir el portón e ingresar la moto al garaje.

En ese momento, dos delincuentes que circulaban en otra motocicleta —o que presuntamente la venían siguiendo— aprovecharon la situación. Uno de ellos descendió, se subió a la moto de la víctima y escapó, mientras su cómplice huyó en el vehículo en el que habían llegado.

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Toda la secuencia duró apenas unos segundos y quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes ya están siendo analizadas por la Policía, que trabaja para identificar a los responsables.

"Tenemos una doble decepción"

Además del robo, la familia manifestó su malestar por los comentarios que surgieron en redes sociales tras la difusión del video. "Tenemos una doble decepción. De un lado el hecho en sí, el robo, la situación hasta psicológica que deja. Y por otro lado, hasta comentarios de gente diciendo que la moto está con una llave puesta, que está 'regalada'", dijo el esposo de la víctima al consignado medio.

El hombre defendió el accionar de su pareja y explicó que estaba cumpliendo con una práctica habitual entre los vecinos de la zona: detenerse unos segundos frente a la vivienda para abrir el portón e ingresar el vehículo al garaje.

También señaló que la mujer circulaba respetando todas las normas de tránsito, utilizando casco y chaleco reflectivo, y que incluso llevaba una cadena forrada al hombro para asegurar la moto cuando estacionaba en el centro de Maldonado.

Según relató, el vehículo permanecía habitualmente guardado en un garaje cerrado dentro de la propiedad y tenía toda la documentación y los tributos al día.