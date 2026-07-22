La decisión de último momento de Santiago Mele: tuvo un acuerdo de palabra con Colo Colo, pero finalmente jugará en un grande de Argentina

El arquero uruguayo Santiago Mele, recientemente mundialista en Estados Unidos, México, Canadá 2026, tuvo un cambio de último momento en su carrera deportiva y jugará en un grande de Argentina.
El golero sonó para Colo Colo de Chile, donde medios trasandinos señalaron que había llegado a un acuerdo de palabra.
Pero antes de poner la firma apareció otro grande del continente, Independiente de Avellaneda, y el arquero finalmente se decantó por esa propuesta que lo convenció más.
De esa forma, Mele, de 28 años, llegará al fútbol argentino.
Santiago Mele saluda a los seguidores de la selección uruguaya previo al partido ante Venezuela por Eliminatorias
FOTO: L. Carreño
El golero llega cedido a préstamo desde Rayados de Monterrey por un año y con una opción de compra por US$ 3 millones.
Mele se sumará al plantel de Independiente, donde disputará el puesto con Rodrigo Rey, titular y uno de los referentes del equipo rojo.