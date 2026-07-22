La decisión de último momento de Santiago Mele: tuvo un acuerdo de palabra con Colo Colo, pero finalmente jugará en un grande de Argentina

El arquero uruguayo Santiago Mele , recientemente mundialista en Estados Unidos, México, Canadá 2026, tuvo un cambio de último momento en su carrera deportiva y jugará en un grande de Argentina.

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El golero sonó para Colo Colo de Chile , donde medios trasandinos señalaron que había llegado a un acuerdo de palabra.

Pero antes de poner la firma apareció otro grande del continente, Independiente de Avellaneda, y el arquero finalmente se decantó por esa propuesta que lo convenció más.

MELE NO LLEGARÁ A COLO-COLO @lopezrodrigo3 actualizó la situación del arquero uruguayo, quien finalmente será refuerzo de Independiente. #DFSHAChile pic.twitter.com/5vjw4KzeUf

De esa forma, Mele, de 28 años, llegará al fútbol argentino.

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Santiago Mele saluda a los seguidores de la selección uruguaya previo al partido ante Venezuela por Eliminatorias FOTO: L. Carreño

El golero llega cedido a préstamo desde Rayados de Monterrey por un año y con una opción de compra por US$ 3 millones.

Mele se sumará al plantel de Independiente, donde disputará el puesto con Rodrigo Rey, titular y uno de los referentes del equipo rojo.