Expectativa en el mercado de granos por posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el tránsito a los barcos en el Estrecho de Ormuz presionó a los precios en el mercado de granos sobre el final de la semana, que cerró con bajas para soja y maíz y un leve repunte para el trigo .

El cereal, de producción invernal en Uruguay, parece haber encontrado un piso sobre los US$ 225 por tonelada en la posición diciembre de la Bolsa de Chicago.

La soja, por su parte, culminó su tercera semana de ajuste con una leve baja de 0,7% desde US$ 412 a US$ 409 por tonelada en la posición julio, con valores que en Uruguay cayeron por debajo de los US$ 380, el precio más bajo en cuatro meses .

En las lanas, por lo que se manda a faena y en la carne ovina los precios siguen positivos

Fuerte sacudida en el mercados de granos con caídas de precios entre 5% y 6%

Ante una cosecha de bajo rendimiento, algunos productores lograron coloca soja sobre US$ 420 por tonelada a principios de mayo, 10% por encima del precio actual.

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El mundo mirá a Estados Unidos e Irán

La expectativa de un cese de las hostilidades entre Washington y Teherán llevó al petróleo a su nivel más bajo desde marzo, con una cotización de US$ 87 para el barril de Brent, 6% menos que la semana pasada y 20% menos que hace un mes.

Esta baja presionó sobre las cotizaciones de la soja y, especialmente, del aceite, por el vínculo con la producción de biocombustibles.

Las estimaciones de junio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) fueron levemente bajistas para la soja, elevando la producción de Argentina de 48 a 50 millones de toneladas.

El clima favorable para los cultivos de soja en Estados Unidos, con lluvias por encima de lo habitual en las próximas semanas, también refuerza esta tendencia.

El trigo parece encontrar piso

Lo más saliente del informe del USDA del jueves fue el incremento de la producción de maíz en Sudamérica, con una suba de 135 a 138 millones de toneladas en la estimación para Brasil y de 59 a 61 millones de toneladas para la de Argentina.

El trigo parece haber encontrado un piso tras caer más de US$ 35 por tonelada en tres semanas en el mercado estadounidense.

En Uruguay la semana cerró con cotizaciones de US$ 215 a US$ 220 por tonelada de trigo de la próxima cosecha y US$ 226 para la cebada cervecera, vinculada al precio del cereal para diciembre en la Bolsa de Chicago.

El USDA confirmó el recorte de la producción de trigo de EEUU en 12 millones de toneladas hasta 42 MT, la producción más baja en varias décadas, confirma que las existencias están en su nivel más bajo en años, y aun así las cotizaciones apenas se recuperan. “La capacidad del mercado para ignorar datos fundamentales genuinamente alcistas en un entorno de liquidación sigue siendo impresionante”, sostuvo un analista europeo ante este escenario.

En Argentina la Bolsa de Comercio de Rosario elevó la estimación de siembra de trigo de 6,66 a 6,82 millones de hectáreas respecto a un mes atrás, favorecida por la baja de precio de la urea.

“El trigo pasa a un escenario productivo de 20 millones de toneladas para la próxima zafra de invierno”, indicó la BCR.

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Colza: estable en niveles altos de precios

La colza en el mercado local, que en las estimaciones previas confirma un récord de área sembrada en el eje de las 400.000 hectáreas se movió esta semana entre US$ 535 y US$ 545 por tonelada, más estable y en un nivel de precios más alto que el resto de los granos, unos US$50 a 60 por tonelada más que en la zafra pasada.

La oleaginosa de invierno no depende tanto de los vaivenes de la guerra en Medio Oriente y los mercados en Estados Unidos, aunque sí está estrechamente vinculada al mercado del petróleo y una baja fuerte del crudo podría presionar las cotizaciones que en lo que va de 2026 treparon 20%.

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El precio del arroz se debilita

El precio del arroz en Brasil continúa ajustando en reales y mantiene cierta estabilidad en dólares por el fortalecimiento de la moneda estadounidense en la última semana.

Las cotizaciones en el sur del país, de referencia para Uruguay, colocan a la bolsa de 50 kilos de arroz cáscara sobre 59 reales frente a 62 reales un mes atrás, y una referencia de US$ 11,60 con una suba semanal de 20 centavos.