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Buenas noticias para la selección Argentina: Dibu Martínez respondió bien las exigencias y apunta al debut

Emiliano Dibu Martínez fue exigido en el entrenamiento de la selección Argentina y apunta a ser titular en el debut del Mundial 2026 ante Argelia

13 de junio de 2026 16:24 hs
Tyc Sports

Lionel Scaloni recibió un alivio grande en la práctica de la selección Argentina de este sábado, ya que el golero Emiliano Dibu Martínez fue exigido y respondió bien de su fractura en el dedo de la mano derecha y el propio futbolista mostró sus buenas sensaciones, por lo que apunta a ser titular en el debut en el Mundial 2026.

Durante el entrenamiento, del cual los primeros 15 minutos fueron abiertos hacia la prensa y a la televisión, al futbolista de Aston Villa lo hicieron trabajar con más intensidad, incluso más tiempo que los días anteriores y lo hizo debajo del arco, algo que no había ocurrido hasta el momento.

Dibu Martínez se perfila como titular para el debut

Lo cierto es que la recuperación va por buen camino para el arquero argentino, lo que para Lionel Scaloni y el plantel sería un alivio ya que no pierde a una pieza fundamental en el equipo.

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Un detalle que se pudo advertir durante la práctica fue que cada vez que iba al piso, para ponerse de pie el argentino cargaba su peso contra la mano izquierda, incluso cuando se tiraba sobre el lado derecho.

DIBU MARTÍNEZ
La molestia de Dibu Mart&iacute;nez en el entrenamiento de la selecci&oacute;n Argentina

La molestia de Dibu Martínez en el entrenamiento de la selección Argentina

Todas estas señales indican que, más allá de la molestia que le produce la lesión en su mano, la recuperación transita como se preveía y Dibu atajará en el debut contra Argelia el martes próximo a las 22 en el Estadio Kansas City, según apuntan medios argentinos.

De hecho, cuando se retiraba del entrenamiento, levantó el pulgar al igual que lo había hecho el viernes y avisó: "Todo bien, tengo al mejor fisio", en referencia al trabajo de Pablo Capuchetti.

Por otro lado, en base al resto de jugadores tocados que tiene Argentina, como Julián Álvarez, Leandro Paredes, Cristian Romero, Nico Paz, Nico González, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel ya se entrenan a la par del grupo, al igual que Dibu. También se sumó el reciente llegado Marcos Senesi.

El único que continúa con una rutina diferenciada es Nicolás Tagliafico, que sigue recuperándose de una lesión en el sóleo, y que apunta a reaparecer en la última fecha de la fase de grupos, el sábado 27 de junio ante Jordania.

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