Las estrellas dijeron presente en Los Ángeles para ver el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026 con goleada ante Paraguay

La leyenda del fútbol británico David Beckham, el actor estadounidense Tom Cruise y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau fueron algunas de las estrellas que asistieron este viernes al partido inaugural del Mundial en territorio estadounidense.

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También desfilaron por el coliseo de Los Ángeles personalidades como el actor Owen Wilson, la actriz colombiana Sofía Vergara, el cineasta George Lucas y el magnate Bill Gates, Leonardo Di Caprio, la actriz y cantante Hilary Duff y Paris Hilton, que puso el toque "people".

En el plano institucional, el palco contó con la presencia del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que presenciaron el partido junto aL presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Beckham, exjugador del Real Madrid, acudió al Estadio de Los Ángeles, donde juegan las selecciones de Estados Unidos y Paraguay junto a su mujer, Victoria Bechkam y su amigo Tom Cruise.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, Gianni Infantino, presidente de FIFA, y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos 4-1 Paraguay por el Mundial 2026: el equipo de Alfaro sufrió una dura derrota en el debut

Ceremonia inaugural del Mundial 2026 de este viernes en Estados Unidos y luego en Canadá; mirá hora, TV y los artistas que estarán

La jornada resultó doblemente especial para el astro británico, ya que coincidió con el día en que le fue otorgada su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Trudeau, por su parte, estuvo acompañado de su actual pareja, la cantante Katy Perry, quien minutos antes del arranque realizó una actuación, como parte del elenco de artistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todaykatyp/status/2065783075896774916&partner=&hide_thread=false .@katyperry smiling while enjoying the FIFA World Cup match alongside Justin Trudeau pic.twitter.com/KcXYcDSEET — Katy Perry Today (@todaykatyp) June 13, 2026

También estuvieron la leyenda de los Lakers de la NBA Kareem Abdul-Jabbar, el jugador de football americano Jared Goff y la basquetbolista Candace Parker.

La actividad del Mundial de 2026 comenzó este viernes en Estados Unidos tras las ceremonias de inauguración el jueves en México y hoy en Canadá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/postunited/status/2065621960759923079&partner=&hide_thread=false LLUVIA DE ESTRELLAS EN LAS GRADAS DEL SOFI STADIUM



Famosos de todas partes no se han querido perder el debut de Estados Unidos en el Mundial pic.twitter.com/V6purzDiIu — Post United (@postunited) June 13, 2026

Un espectáculo repleto de estrellas internacionales reunió, entre otros, a Katy Perry, la Lisa, integrante de la banda de k-pop Blacpink, y a la brasileña Anitta.

Con base en EFE y AFP