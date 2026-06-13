Las estrellas dijeron presente en Los Ángeles para ver el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026 con goleada ante Paraguay

La leyenda del fútbol británico David Beckham, el actor estadounidense Tom Cruise y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau fueron algunas de las estrellas que asistieron este viernes al partido inaugural del Mundial en territorio estadounidense.
También desfilaron por el coliseo de Los Ángeles personalidades como el actor Owen Wilson, la actriz colombiana Sofía Vergara, el cineasta George Lucas y el magnate Bill Gates, Leonardo Di Caprio, la actriz y cantante Hilary Duff y Paris Hilton, que puso el toque "people".
En el plano institucional, el palco contó con la presencia del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que presenciaron el partido junto aL presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
(L-R) CONMEBOL President Alejandro Dominguez, FIFA president Gianni Infantino, and US Secretary of State Marco Rubio talk ahead of the 2026 World Cup Group D football match between USA and Paraguay at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 12, 2026.
Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, Gianni Infantino, presidente de FIFA, y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos
Foto: AFP
Beckham, exjugador del Real Madrid, acudió al Estadio de Los Ángeles, donde juegan las selecciones de Estados Unidos y Paraguay junto a su mujer, Victoria Bechkam y su amigo Tom Cruise.
La jornada resultó doblemente especial para el astro británico, ya que coincidió con el día en que le fue otorgada su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Trudeau, por su parte, estuvo acompañado de su actual pareja, la cantante Katy Perry, quien minutos antes del arranque realizó una actuación, como parte del elenco de artistas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todaykatyp/status/2065783075896774916&partner=&hide_thread=false
También estuvieron la leyenda de los Lakers de la NBA Kareem Abdul-Jabbar, el jugador de football americano Jared Goff y la basquetbolista Candace Parker.
La actividad del Mundial de 2026 comenzó este viernes en Estados Unidos tras las ceremonias de inauguración el jueves en México y hoy en Canadá.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/postunited/status/2065621960759923079&partner=&hide_thread=false
Un espectáculo repleto de estrellas internacionales reunió, entre otros, a Katy Perry, la Lisa, integrante de la banda de k-pop Blacpink, y a la brasileña Anitta.
Con base en EFE y AFP