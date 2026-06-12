Ceremonia inaugural del Mundial 2026 de este viernes en Estados Unidos y luego en Canadá; mirá hora, TV y los artistas que estarán

Tras el espectáculo musical liderado por Shakira el jueves en México, este viernes tanto Estados Unidos como Canadá celebrarán sus respectivas ceremonias inaugurales para dar la bienvenida al Mundial 2026 .

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Michael Bublé y Alanis Morissette, entre otros, actuarán en Toronto, mientras que Katy Perry y la brasileña Anitta, y otros, lo harán en Los Ángeles.

Hoy viernes 12 de junio de 2026 se realizan las dos ceremonias de inauguración restantes del Mundial 2026, después de la de México el jueves.

La fiesta de apertura en Toronto comenzará a la hora 14:30 y será previa al partido Canadá vs Bosnia y Herzegovina que comenzará a la hora 16:00 en el BMO Field.

Dónde ver la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en vivo, y a qué hora empieza

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1706647431850.webp Luisana Lopilato y Michael Bublé

¿Quiénes actuarán en la ceremonia inaugural en Toronto este viernes?

La lista de artistas la encabezan Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara y Jessie Reyez, entre otros.

Alanis Morissette interpretará el himno nacional de Canadá, junto a Aleksandar Gaji, quien interpretará el himno nacional de Bosnia y Herzegovina.

El embajador de la Copa Mundial, Will Arnett, participará en la ceremonia previa al partido. Entre los artistas que se suman al evento figuran Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

¿Dónde ver la ceremonia inaugural en Toronto este viernes?

Se podrá ver por Canal 5 y Dsports.

¿A qué hora es la ceremonia inaugural en Los Ángeles este viernes?

Horas después, a las 19:30, se realizará la ceremonia inaugural de Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Será la previa del partido Estados Unidos vs Paraguay a las 22:00.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c0qd485edj3o Anitta ofreció un tribuno a la leyenda de la música brasileña Sergio Mendes, quien murió en septiembre de este 2024. Getty Images

¿Quiénes actuarán en la ceremonia inaugural en Los Ángeles este viernes?

En la cartelera de artistas se destacan Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema, Tyla y más.

Dan + Shay interpretarán el himno nacional de Estados Unidos, junto a Purahei Soul, quien cantará el himno nacional de Paraguay.

El actor y comediante estadounidense Jason Sudeikis será embajador de la Copa Mundial.

¿Dónde ver la ceremonia inaugural en Los Ángeles este viernes?

Se podrá ver por Canal 5, Disney, Dsports.