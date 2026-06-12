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Copa Mundial FIFA 2026: Qué partidos se juegan hoy viernes 12 de junio, hora y donde verlos EN VIVO por tv y streaming

Tras los debuts de México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, la actividad de la jornada continuará con dos encuentros correspondientes a los Grupos B y D.

12 de junio de 2026 0:15 hs
Copa Mundial FIFA 2026

Copa Mundial FIFA 2026

El Mundial 2026 ingresa este viernes 12 de junio en su segunda jornada. La Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá tendrá hoy su primer partido en la ciudad de Toronto.

Tras los debuts de México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, la actividad de la jornada continuará con dos encuentros correspondientes a los Grupos B y D.

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Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy viernes 12 de junio y a qué hora?

La segunda jornada de apertura del Mundial 2026 tendrá los siguientes encuentros:

  • 16:00 – Canadá vs. Bosnia – Grupo B | Toronto (hora Uruguay)
  • 22:00 – Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D | Los Ángeles (hora Uruguay)

Dónde ver Canadá vs. Bosnia: transmisión EN VIVO

  • 16:00 – Canadá vs. Bosnia – Grupo B | Estadio Toronto - Canal 5, Dsports

Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay: transmisión EN VIVO

  • 22:00 - Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Estadio Los Ángeles - Canal 5, Disney, Dsports

Fixture completo del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

  • 16:00 – México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México
  • 23:00 – Corea del Sur vs. República Checa – Grupo A – Guadalajara

Viernes 12 de junio

  • 16:00 – Canadá vs. Bosnia – Grupo B – Toronto
  • 22:00 – Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Ángeles

Sábado 13 de junio

  • 16:00 – Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco
  • 19:00 – Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Nueva York/Nueva Jersey
  • 22:00 – Haití vs. Escocia – Grupo C – Boston

Domingo 14 de junio

  • 01:00 – Australia vs. Turquía – Grupo D – Vancouver
  • 14:00 – Alemania vs. Curazao – Grupo E – Houston
  • 17:00 – Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas
  • 20:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Filadelfia
  • 23:00 – Suecia vs. Túnez – Grupo F – Monterrey

Lunes 15 de junio

  • 13:00 – España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta
  • 16:00 – Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle
  • 19:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami
  • 22:00 – Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Los Ángeles

Martes 16 de junio

  • 16:00 – Francia vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey
  • 19:00 – Irak vs. Noruega – Grupo I – Boston
  • 22:00 – Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City

Miércoles 17 de junio

  • 01:00 – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco
  • 14:00 – Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Houston
  • 17:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas
  • 20:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto
  • 23:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Ciudad de México

Jueves 18 de junio

  • 13:00 – República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta
  • 16:00 – Suiza vs. Bosnia – Grupo B – Los Ángeles
  • 19:00 – Canadá vs. Qatar – Grupo B – Vancouver
  • 22:00 – México vs. Corea del Sur – Grupo A – Guadalajara

Viernes 19 de junio

  • 16:00 – Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle
  • 19:00 – Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston
  • 22:00 – Brasil vs. Haití – Grupo C – Filadelfia

Sábado 20 de junio

  • 01:00 – Turquía vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco
  • 14:00 – Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – Houston
  • 17:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto
  • 21:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City

Domingo 21 de junio

  • 01:00 – Túnez vs. Japón – Grupo F – Monterrey
  • 13:00 – España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Atlanta
  • 16:00 – Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Ángeles
  • 19:00 – Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami
  • 22:00 – Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – Vancouver

Lunes 22 de junio

  • 14:00 – Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas
  • 18:00 – Francia vs. Irak – Grupo I – Filadelfia
  • 21:00 – Noruega vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey

Martes 23 de junio

  • 00:00 – Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco
  • 14:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston
  • 17:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston
  • 20:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto
  • 23:00 – Colombia vs. RD Congo – Grupo K – Guadalajara

Miércoles 24 de junio

  • 16:00 – Suiza vs. Canadá – Grupo B – Vancouver
  • 16:00 – Bosnia vs. Qatar – Grupo B – Seattle
  • 19:00 – Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta
  • 22:00 – República Checa vs. México – Grupo A – Ciudad de México
  • 22:00 – Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Monterrey

Jueves 25 de junio

  • 17:00 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Nueva York/Nueva Jersey
  • 17:00 – Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – Filadelfia
  • 20:00 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Kansas City
  • 20:00 – Japón vs. Suecia – Grupo F – Dallas
  • 23:00 – Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Ángeles
  • 23:00 – Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco

Viernes 26 de junio

  • 16:00 – Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston
  • 16:00 – Senegal vs. Irak – Grupo I – Toronto
  • 21:00 – Uruguay vs. España – Grupo H – Guadalajara
  • 21:00 – Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Houston

Sábado 27 de junio

  • 00:00 – Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Vancouver
  • 00:00 – Egipto vs. Irán – Grupo G – Seattle
  • 18:00 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Nueva York/Nueva Jersey
  • 18:00 – Croacia vs. Ghana – Grupo L – Filadelfia
  • 20:30 – Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami
  • 20:30 – RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta
  • 23:00 – Jordania vs. Argentina – Grupo J – Dallas
  • 23:00 – Argelia vs. Austria – Grupo J – Kansas City

¿Dónde ver el Mundial 2026 EN VIVO?

Los partidos de hoy viernes 12 de junio y la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Toronto contarán con la transmisión EN VIVO a través de Canal 5, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Flow, DirecTV y la plataforma DSports/DGO, que cuentan con derechos de transmisión para el torneo en Uruguay.

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